Per la republica

Guanyem Catalunya i el Consell per la República Catalana celebren una primera reunió de treball

Aquest dilluns s'ha celebrat una primera reunió, de forma telemàtica, entre Guanyem Catalunya i el Consell per la República Catalana. Per part de la formació municipalista, han assistit la diputada Dolors Sabater i la portaveu Pilar Castillejo; per part del Consell per la República Catalana, el President Carles Puigdemont, el Vicepresident Toni Comín i el membre del Govern del Consell, Guillem Fuster.

A la reunió s'han compartit les experiències acumulades i els reptes de futur, i s’ha coincidit en la importància d'un treball coordinat des de cada municipi i fins a Europa. També s’ha traslladat tot el suport i la solidaritat antirepressiva al President Puigdemont per la recent repressió viscuda a l’Alguer.

Des de Guanyem Catalunya s'ha traslladat la voluntat de fer del Parlament una eina útil per als ajuntaments, tenint-los en compte en tots els processos parlamentaris que acaben repercutint directament en els municipis, en tant que són la institució més propera a la ciutadania. També s’ha instat al Consell per la República Catalana a que, en el seu procés de converses amb entitats i partits, aprofitin per a escoltar els municipis. Així doncs, tant en el procés de construcció d'un país que ha de ser sobirà, com en el procés d'alliberament nacional dels Països Catalans, esdevé cabdal la coordinació entre municipis i administracions locals i amb el Consell per la República Catalana.

Els representants del Consell han traslladat la importància de sumar esforços amb Guanyem perquè "sense independència no hi ha ruptura". A més, han recordat que la República servirà "per aplicar polítiques progressistes que una Catalunya autonòmica no pot fer i que un Congreso amb més de la meitat de la seva representació és la dreta mai podrà fer".

A més, s'ha recordat que el Consell servirà per "estar preparats per l'endemà" del nou embat i que les eleccions per a l'Assemblea de Representants serviran per a crear una extensió republicana del Parlament i fer allò que des de l'autonomia no es pot fer.

De cara el municipalisme, s'ha posat èmfasi també a la xarxa de Consells locals: un espai per a debatre "d'on venim, on som i com ens preparem: empoderar la ciutadania des de baix". Amb els Consells Locals, el Consell "té un dibuix de la realitat de cada territori del Principat que permet tenir un esbós general del país per preparar la confrontació i la negociació si cal".

Per últim, l’organització municipalista ha explicitat la legitimació del President Puigdemont com a president a l’exili, i des del Consell per la República Catalana s’ha reconegut a Guanyem Catalunya com un nou espai polític dins del moviment sobiranista, republicà i independentista.