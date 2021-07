La veïna de Palafrugell de 70 anys investigada per incitar l’odi contra un guàrdia civil s'ha negat a respondre a la jutgessa

La veïna de Palafrugell Mariona Reig (amb cadira de rodes) investigada per delictes d'odi contra la Guàrdia Civil poc abans d'entrar als jutjats de La Bisbal el 27 de juliol del 2021 (Imatge:Llibertat.cat)

Mariona Reig, la veïna de Palafrugell de 70 anys investigada per incitar l’odi contra un guàrdia civil, s'ha negat a respondre les preguntes de la jutgessa durant la seva compareixença telemàtica als jutjats de la Bisbal de l'Empordà perquè la causa s'instrueix al jutjat d’instrucció 3 de Tortosa. A fora dels jutjats ha rebut el suport d'un centenar de persones, entre les quals l'exconsellera Dolors Bassa.

Mariona Reig és una mestra jubilada de Palafrugell amb mobilitat reduïda i el seu nom apareix en una causa que porta un jutjat Tortosa, i on hi ha sis persones més encausades. Se l’investiga per haver fet un comentari a xarxes socials contra un agent que va participar a les càrregues de l’1-O.

L’origen de la causa és una foto d’un guàrdia civil que es va difondre per xarxes socials després del referèndum. Se l’identificava com un dels agents que havien pres part a les càrregues policials que hi va haver a Sant Carles de la Ràpita i Roquetes durant l’1-O.

El guàrdia civil va denunciar la difusió de la imatge, i els comentaris que l’acompanyaven, i això va desembocar en una causa que té més de 1.000 folis. El Jutjat d’Instrucció Número 3 de Tortosa ha acabat investigant set persones d’arreu de Catalunya –entre elles, la mestra de Palafrugell– i les ha encausades per un delicte d’incitació a l’odi.