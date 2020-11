Per la República

L’ANC denuncia el discurs d’odi contra la minoria catalana davant de l’ONU

L'Assemblea Nacional Catalana ha participat a la 13a sessió del Fòrum sobre minories de les Nacions Unides, centrat enguany en el discurs de l'odi i les xarxes socials. En representació de l’organització, el membre del secretariat nacional de l’Assemblea, Carles Fité, ha fet una intervenció durant la sessió inaugural per denunciar l’augment dels casos de discurs d’odi contra la minoria nacional catalana a l’Estat espanyol durant els darrers anys.Fité ha destacat que “des del 2017, els mitjans de comunicació espanyols sovint han retratat els catalans negativament, utilitzant epítets com terroristes, supremacistes, racistes o traïdors. La deshumanització ha obert el camí a declaracions més violentes, especialment a les xarxes socials”. Tot plegat forma part d’una “campanya sistemàtica de repressió contra el moviment català d’autodeterminació, inclosa la persecució de 2.850 activistes i representants, i l'empresonament de 9 líders civils i polítics ", ha denunciat Fité.Altres organitzacions, com l'Organització de Nacions i Pobles No Representats (UNPO), han destacat el fet que la “minoria catalana està àmpliament sotmesa a discursos d’odi en línia” i que la legislació espanyola “no s’ha utilitzat per protegir, sinó per intimidar i perseguir els catalans que treballen pel dret a l’autodeterminació".Durant el Fòrum, i coincidint amb el tema central d’aquesta edició, l’Assemblea Nacional Catalana i l’UNPO també han organitzat una taula rodona internacional, centrada en les alarmants conclusions d’un l’informe de la Clínica Jurídica Aix Global Justice i UNPO sobre el discurs d’odi contra la minoria catalana per part dels mitjans espanyols, les institucions i usuaris de xarxes socials, seguit d’un debat sobre les preocupants tendències d’aquest fenomen.Durant la taula rodona, la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, ha afirmat que “el creixement dels discursos d’odi i de l’ús de delictes d’odi contra la minoria nacional catalana s’està produint en un context de repressió creixent contra el poble català i la seva lluita per l’autodeterminació, especialment des del 2017”. La coordinadora de casos d’Aix Global Justice i coautora de l’informe, Indira Boutier, ha insistit en el fet que “s’ha detectat un preocupant augment dels discursos de l’odi contra la minoria nacional catalana i violacions de legislacions europees i internacionals per part de l’Estat espanyol. El marc legal espanyol està obert a una interpretació autoritària de la llei, acompanyada per un poder judicial molt conservador, que l’Estat utilitza com una eina per mantenir la integritat territorial”.La periodista i coordinadora de l’Observatori Crític dels Mitjans de Catalunya Mèdia.cat, Elisenda Rovira, ha destacat diversos exemples de catalanofòbia als principals mitjans de l’Estat espanyol, i ha insistit que “la presència de catalanofòbia als mitjans espanyols ve de molt enrere. S’ha fer servir per mantenir el poder polític i ha afectat greument la pluralitat dels mitjans a l’estat, i ha conduït a la violència; mentre criticaven la suposada falta de pluralitat dels mitjans públics catalans, malgrat ser més neutrals segons les evidències empíriques”. La taula rodona ha estat moderada per l’advocat internacional de drets humans i secretari general de l'Organització de Nacions i Pobles No Representats (UNPO), Ralph Bunche, que ha recordat que “l’abús de la legislació per part de l’Estat espanyol contra la minoria nacional catalana, especialment durant una situació com la pandèmia de la COVID19, és especialment preocupant. Els discurs d’odi és un problema endèmic a l’Estat espanyol i no només s’ha dirigit a la minoria catalana, també a altres minories nacionals”.El març de 2020, el Relator Especial de l’ONU sobre minories, Fernand de Varennes, va presentar un informe que posava en relleu l’augment significatiu del discurs d’odi, la denúncia, el vandalisme, les amenaces físiques i fins i tot les agressions contra membres de la minoria catalana, així com les denúncies que aquestes queixes no s’estan investigant, i augmenta així la intolerància del nacionalisme espanyol contra la minoria catalana.Recupereu el vídeo de la taula rodona internacional aquí Podeu llegir un sumari executiu de l’informe de discurs de l’odi contra la minoria catalana aquí. L’informe complert es farà públic durant els propers dies, i estarà disponible als webs de UNPO i de l’Assemblea internacional.