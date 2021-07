Energia

L’informe jurídic presentat per la CUP atura el 99,8% dels macroprojectes eòlics i fotovoltaics

El 99,8% dels macroprojectes de parcs eòlics i fotovoltaics previstos en la Ponència del DL 16/2019 quedaran aturats, segons ha informat avui la consellera Teresa Jordà a la comissió d’Acció Climàtica del Parlament de Catalunya, tal i com indica l’informe jurídic de la CUP i que té efectes en tots els projectes, també en els que ja han estat validats per la ponència. Jordà ha anunciat també la modificació del mateix decret llei de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls de les energies renovables, de cara a la tardor.

En aquest sentit, la CUP-NCG atribueix aquest fet, per una banda, a la presentació de l’informe jurídic enviat ahir per la candidatura al Departament, on quedava palès que la decisió d’aturar els macroprojectes de la Ponència és política i no jurídica i que contradeia els posicionaments fets fins el moment per Jordà, qui assegurava que això no era possible, i per l’altra, a les mobilitzacions i demandes fetes arreu del territori.

Així doncs, els anticapitalistes consideren un primer pas la supressió de tots els tràmits duts a terme fins el moment, però exigeixen a la consellera i al govern de la Generalitat que faci efectiva la moratòria de forma immediata, aplicant els nous criteris esmentats. Finalment, la CUP-NCG deixa clar que la modificació del DL 16/2019 no és suficient i reivindiquen la seva derogació i l’inici de la tramitació de la Llei de transició energètica.