Antimilitarisme

La pluja no impedeix que la reivindicació antimilitarista torne a Aitana

Aquest diumenge s'ha celebrat, a pesar de l'oratge, la XVII Marxa per la Desmilitarització de la serra d'Aitana. Entitats antimilitaristes i ecologistes tornen a reclamar, després del parèntesi obligat de l'any passat, una serra d'Aitana al servei de la pau i protegida ambientalment.

Després d'un any d'interrupció, a causa de les restriccions per la Covid-19, aquest diumenge ha tornat a realitzar-se la Marxa per la Desmilitarització de la serra d'Aitana, amb la que és ja la 17a edició.Les persones participants, convocades pel Grup Antimilitarista Tortuga (Elx-Alacant), l'Ateneu Cultural El Panical (Alcoi) i la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d'Alcoi , s'han concentrat a les 9.30 h davant del Safari d'Aitana per a caminar des d'allí fins al punt de control de la carretera d'accés a les instal·lacions militars del cim de la serra, on membres de la Guàrdia Civil i de l'exèrcit impedien el pas.En eixe punt s'ha llegit un manifest , que ha destacat com la pandèmia s'ha utilitzat de manera propagandística per a promoure el militarisme: presència d'autoritats militars en les rodes de premsa diàries, utilització de la Unitat Militar d'Emergències per a tasques i funcions pròpies dels cossos especialitzats de la societat civil, abús de la repressió, etc.El manifest ha recordat també com han continuat guerres cruentes com les que tenen lloc al Iemen, a Palestina, a països del Sahel, a Ucraïna, a l'Afganistan, a Síria i un llarg etcètera; i també altres, eufemísticament anomenades "de baixa intensitat", però que no per això amb menys víctimes ni menys desplaçaments de la població: Kurdistan, Mèxic, Colòmbia, Veneçuela, Birmània… I tots aquests conflictes emmarcats en una dinàmica global d'un sistema injust que espolia riquesa en uns llocs del planeta per a acumular-la en uns altres (i dins d'estos, en poques mans).El text llegit ha qualificat d'obscé el gasto militar de l'Estat espanyol i ha criticat la fabricació d'armament, que fins i tot s'exporta a països pobres, dictadures i zones en conflicte.Així mateix, s'ha denunciat el compromís del Govern espanyol amb els Estats Units que permet l'ús de les bases militars per a les polítiques bel·licistes i intervencionistes d'aquell país.Dins d'aquest context, les organitzacions convocants han reclamat, una volta més, el desmantellament de la base de radars que l'exèrcit espanyol d'aviació té al cim de la serra d'Aitana i han conclòs l'acte amb el lema "Per una serra d'Aitana desmilitaritzada, protegida mediambientalment i al servei de la pau."