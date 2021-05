Festes de Maig

Guanyem Badalona posa a la venda mocadors solidaris

Guanyem distribueix aquests mocadors solidaris com a forma de protesta davant la gestió del govern del PP d’Albiol, i per posar en valor el model que, segons la formació, hauria de regir a l’Ajuntament.

Un model que, proposen, hauria de ser participatiu i obert als veïns i les veïnes, a les entitats, que consideren que és qui hauria de prendre decisions com aquestes, fent-les vinculants per a l’Ajuntament. Un model que també hauria de recuperar el caràcter solidari, més encara en situació de pandèmia. En aquest sentit, reivindiquen que es faci un conveni amb entitats del tercer sector, de l’economia social i solidària, per a la producció dels mocadors de les Festes de Maig.

Els mocadors solidaris tindran el preu d’1 euro, i es posaran a la venda en diferents punts de la ciutat que s’aniran publicitant. També es podran adquirir contactant amb la formació a través de les seves xarxes socials.

Cremada “clandestina” del dimoni

La formació denuncia que el govern del PP no ha acordat el format de la Cremada del Dimoni ni amb les entitats que organitzen les Festes de Maig, ni tampoc amb els grups municipals de l’oposició, i titllen la proposta d’Albiol de “cremada clandestina” i “despropòsit”. Guanyem considera que el govern del PP tracta els veïns i veïnes de la ciutat d’irresponsables, amb un paternalisme greu, i que fa perdre el caràcter participatiu d’aquest acte festiu.

Fer arribar els concerts i activitats a tothom

Guanyem Badalona considera que era el moment d’organitzar múltiples activitats que fossin replicables, descentralitzades i itinerants. Creuen que s’hauria d’haver “repartit” la festa, amb paquets d’activitats a petita escala, amb aforaments petits i controlables.

També proposen carpes itinerants per a espectacles més grans, que s’haurien ubicat als barris que no tenen teatres o equipaments habilitats a aquest tipus d’activitat. D’aquesta manera s’haguessin pogut replicar els espectacles fàcilment a diferents barris de la ciutat, i això hagués garantit drets culturals com el gaudi i la participació. A diferència del model del PP d’Albiol, molt localitzat al Centre, que exclou els altres barris i que programa concerts de pagament, a 22 euros l’entrada.