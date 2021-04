Vaga

Les carteres de la UR 4 de Sabadell en vaga total i indefinida des del passat 6 d'abril

Des del 6 d’abril les treballadores i treballadors de Correos de la Ur4 (Unitat de reparto) de Sabadell van començar una vaga total i indefinida per tal de denunciar la greu situació en la qual es troben i que volen denunciar, segons informa la CGT

El conjunt de reivindicacions plantejades es resumeix en els següents 6 punts:

- Investigació i depuració de responsabilitats per les greus irregularitats comeses per la prefectura local en la falsificació de dades en l'entrega de Notificacions Administratives i paqueteria.

- Investigació i depuració de responsabilitats per les irregularitats comeses per la prefectura local en el recompte d'enviaments durant la campanya de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2021.

- Fi de l'assignació abusiva de càrregues de treball a causa de la falta de contractació.

- Compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) en quant a l'obligatorietat de participació dels delegats de prevenció de riscos laborals en el dimensionament de la càrrega de treball assignada a cada treballador

- Compliment de la LPRL en quan a metres quadrats de carteria lliures per treballador i en quan a la obstrucció de la sortida d'emergència per acumulació de correspondència.

- Fi de la priorització del repartiment de paqueteria (negoci privat) per sobre del garantiment de la prestació del Servei Postal Universal (servei públic d'obligat compliment delegat per l'Estat a l'empresa Correos, i finançat amb diners públics.



A data d’avui, es troben a la tercera setmana de vaga i no han rebut cap tipus de proposta ferma per part de l’empresa per tal de trobar una solució a aquesta situació. És una postura que no ens sorprèn encara que denunciem perquè consideren que l’empresa té la responsabilitat de trobar una sortida a un conflicte que perdura després de 3 setmanes de mobilitzacions.

Altrament, i considerant que la nostra vaga és una reivindicació de la quasi totalitat de companyes i companys de la nostra Unitat de Repartiment, amb una afinitat sindical diversa, i tractant-se d’una mobilització que tracta de denunciar, per una banda, irregularitats molt greus per part de la prefectura actual, i d’altra banda, la manca de contractació, un problema que afecta a totes les unitats de repartiment de l’empresa, els hi sorprèn enormement la poca o nul·la implicació d’algunes de les organitzacions sindicals en la seva lluita. No poden acceptar que organitzacions sindicals amb una gran representativitat de les treballadores i treballadors obviïn la importància de reivindicacions com la nostra que afecta a la totalitat de les treballadores i treballadors que haurien de representar. Creuen que el paper dels sindicats ha de ser de suport màxim a les demandes dels carters i no ha de limitar-se a simples discursos estèrils i a mobilitzacions de simple “postureig” per tal de fer un rentat de cara vers els afiliats.

Necessiten un suport real de les organitzacions sindicals i considerem que la nostra situació actual és suficientment greu per tal que TOTS els sindicats amb representació dels treballadors facin un pas endavant i es posin al costat dels treballadors d’una vegada per totes.

Continuaran amb la seva lluita per la defensa d’un servei públic i contra les pràctiques “enchufistas” de Correos