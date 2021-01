14-F

Marcos Rastrilla, delegat de la CGT a Saint-Gobain durant la vaga del passat setembre, anirà a la llista de la CUP

Si fa uns dies la CUP anunciava que el regidor de Calafell, Kilian Fuertes, seria el candidat del Baix Penedès a la llista anticapitalista, la formació anuncia també la incorporació de Marcos Rastrilla sindicalista que va tenir un paper destacat en un dels conflictes laborals més importants dels darreres temps a la comarca.

Amb aquesta incorporació, la CUP vol reivindicar la lluita sindical i vol expressar el seu compromís amb els centenars de les treballadores de la comarca afectades per processos de tancament i de deslocalització de diferents empreses. En aquest sentit la CUP ja es va involucrar amb el conflicte de Saint-Gobain donant suport a les treballadores en vaga i cridant a participar tant a les manifestacions com a altres mobilitzacions.

Marcos Rastrilla a banda d’haver estat delegat de la CGT a l’empresa, és tècnic de mediambient i col·laborador de diverses entitats ecologistes i animalistes i, tot i no ser militant de la CUP, ha decidit formar part de la llista pel compromís de la formació tant amb la defensa dels drets laborals com amb la lluita per la defensa del territori.

El conflicte de Saint-Gobain

El conflicte de Saint Gobain, amb una vaga que va durar gairebé un mes, va posar sobre la taula el procés de desindustrialització que viu el Baix Penedès, una de les comarques amb més atur de Catalunya, i la incapacitat de l’administració per fer front a aquests processos. La CUP ha reclamat en repetides ocasions la intervenció de l’administració pública en el sector industrial així com la derogació de la reforma laboral del PP, encara en vigor tot i que tant PSOE com Podemos s’havien compromès a derogar-la.

Després d’un mes de vaga, les treballadores de Saint-Gobain van aconseguir la recol·locació del 100% de la plantilla afectada i indemnitzacions de 30.000€ + 60 dies per any treballat per les treballadores que no acceptessin la recol·locació en un altre centre.

Una alternativa industrial pel Baix Penedès

Durant el conflicte la CUP va exigir en nombroses ocasions la intervenció pública per salvar el sector industrial del Penedès amb un pla de xoc que eviti la destrucció de llocs de treball i que impedeixi el tancament d’empreses. La CUP demana a la Generalitat i a tots els agents implicats al territori que es comenci a treballar immediatament en un pla per un nou model d’indústria al Penedès que passi per crear i potenciar un sector industrial sostenible, respectuós amb l’entorn paisatgístic i amb un pes significatiu de la indústria pública i cooperativa.