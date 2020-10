Universitats

21-O: Vaga d'estudiants, doctorands i professors universitaris

L'objectiu és aturar l'activitat lectiva per fer visible la situació precària en què es troba el teixit universitari (infrafinançament, precarietat laboral, mercantilització, deteriorament de la qualitat educativa, escletxa digital...)

El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, el col·lectiu Doctorands en Lluita, assembles de facultat i sindicats de docents han plantejat una vaga de la comunitat universitària el 21 d’octubre. El SEPC ha informat que durant aquest mes prop de 150 doctorands perdran la beca. Ha afegit que la pandèmia “ha accelerat conseqüències d’una crisi educativa, provocada entre d’altres per l’“infrafinançament i la manca de recursos de l’educació pública” i ha valorat que els doctorands “son la primera peça que cau” però que hi haurà més mesures d’austeritat. “Les institucions han oblidat el sector educatiu”, ha valorat el SEPC.

En aquest sentit, ha criticat la “manca de planificació”, el no augment de recursos, les mateixes ràtios i nombre de professors i espais i la “perpetuació de l’escletxa digital”. El SEPC ha valorat que el model híbrid imposat per la covid-19 “suposa una pèrdua en quant a la qualitat dels estudis” i ha alertat del risc que es mantingui més enllà de la pandèmia.

Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)

Aquesta convocatòria ve donada en un inici de curs marcat per una crisi educativa que s’ha vist agreujada per la situació de pandèmia que estem vivint.

Aquesta crisi educativa es fa palesa en (entre d’altres):

- L’infrafinançament públic ha portat a una situació on les universitats han requerit d’intervenció privada que ha conduit a un procés de mercantilització de l’educació a partir del qual aquesta s’ha amoldat a les demandes del mercat.

- La instrumentalització de l’educació com a eina encarada a les necessitats de les empreses que ha portat a la fragmentació i

especialització excessiva dels graus.

- L’elitització de l’educació que suposa la necessitat de cursar màsters o postgraus després del grau universitari, a la que se li afegeix la difícil conciliació de la jornada acadèmica amb la laboral. En el cas de la UAB, aquesta conciliació es veu encara més obstaculitzada per la manca d’avaluació única, un mecanisme que facilita la inclusió de la classe treballadora a la universitat, motiu pel qual és una demanda local des de fa anys.

- La precarització de la comunitat educativa a partir de la degradació de les condicions laborals del personal docent, fet que es posa de manifest en l’acomiadament massiu de doctorands el día 22 d’octubre.

És per tots aquests motius que el moviment estudiantil, en solidaritat amb doctorands i professorat, ens hem sumat a la vaga del 21 d’octubre i farem també vaga a la UAB el día 20 per evidenciar la nostra realitat local. Aquesta vaga ha de servir per alarmar el conjunt de la comunitat educativa i atacar els fonaments estructurals de la situació en la qual ens trobem actualment, fruit d’un llarg procés de desmantellament de l’educació pública.

El moviment estudiantil, en la seva històrica lluita per una educació pública i de qualitat no es pot quedar immòbil davant d’aquest estat d’alarma que amenaça amb desmantellar per complet la universitat pública.

La Intersindical (CSC)

El col·lectiu de doctorands en lluita de les universitats públiques catalanes i centres de recerca, el SEPC i assemblees d’estudiants entre altres sindicats d’estudiants, han fet una crida a la Vaga el pròxim 21 d’octubre, per denunciar la precarietat creixent del sistema universitari al nostre país.

La Intersindical-CSC hem decidit adherir-nos a aquesta vaga, convocada per la CGT, perquè considerem que cal lluitar contra la precarietat i exigir, des de tots els fronts de manera sistemàtica i sostinguda, polítiques educatives que garanteixin una universitat pública catalana de qualitat al servei del conjunt del nostre poble:

Garantint el professorat necessari, amb condicions laborals estables i salaris justos, adequats a les funcions de docència i recerca que desenvolupen, el contrari posa en risc les persones i la qualitat de la docència i recerca.

D’igual manera cal garantir l’estabilitat del PAS i adaptar els nivells salarials al cost de la vida.

impulsant polítiques per garantir l’accés gratuït a la universitat amb un sistema de redistribució just dels impostos que gravi la riquesa.

Capdavantera en l’ensenyament i la recerca amb perspectiva de gènere, en mesures equitatives de corresponsabilitat i de conciliació amb l’objectiu entre altres, de garantir la presència de les dones en tots els estaments, àmbits i òrgans de decisió de la comunitat universitària. Hem de situar la universitat a l’avantguarda en la lluita i l’acció contra les violències masclistes.

Així com garantir radicalment l’ús del català a les aules.

Hem de lluitar per una universitat crítica i no supeditada a cap poder fàctic i que pugui actuar amb total llibertat. La Universitat Pública Catalana que volem ha d’estar al servei del poble i no supeditada a cap estament estatal, ni econòmic.

Per avançar cap a la Universitat Republicana que volem, la Intersindical-CSC ens adherim a aquesta vaga convocada el 21 O. Us animem a seguir-la i a ser presents en les diverses accions i mobilitzacions que es convoquin per aquella jornada. En especial el suport al judici en realció al 4rt any de contracte al professorat investigador en formació.

Per fer front a la precarietat endèmica a les universitats cal mobilitzar-se des de la màxima unitat d’acció entre tots els qui lluitem cada dia per millorar les condicions laborals del personal universitari i revertir les polítiques de precarització creixent.

– Per subvertir la crisi educativa,

– Per defensar els drets laborals,

– Per avançar cap a la plena sobirania que ens permeti construir la universitat que volem,

SORTIM AL CARRER. FEM VAGA