Català a l'escola

Escola Valenciana presenta a la Conselleria d’Educació una bateria de mesures davant l’aplicació del PEPLI a Secundària

Escola Valenciana ha registrat hui el document Mesures Pepli a la Conselleria d’Educació amb una bateria de mesures per a garantir la millora i supervisió dels Projectes Lingüístics de Centre, davant l’aplicació del Programa d'Educació

Plurilingüe i Intercultural (PEPLI) a Secundària.

L’entitat, que dona suport als 60 IES que han signat el manifest «Centres pel valencià», es posa a disposició dels centres i les families, “en cas que no es garatisca el dret a l’ensenyament en valencià en el pas de primària a Secundària”.

Aquest document arreplega criteris per a millorar les “condicions d’oferir una càrrega lectiva en valencià superior o igual al 50%”. En aquest sentit, Escola Valenciana remarca que la Conselleria “ha de garantir que els IES planifiquen un PLC de continuïtat amb relació als centres d’educació infantil i primària adscrits que apliquen càrrega lectiva ≥50% en valencià.” És a dir, amb l’aplicació del PEPLI a Secundària “ha d’estar garantida la continuïtat dels programes lingüístics dels centres d’infantil i primària que vehiculen el 50% o més del temps curricular en valencià”.

Escola Valenciana també demana que es dote de “professorat addicional per a garantir la implantació efectiva del PEPLI”, així com de “plans específics de formació del professorat necessaris per a garantir el correcte desenvolupament dels programes plurilingües” i permetre a l’alumnat el correcte “assoliment de les competències plurilingües i interculturals fixades”.

L’entitat també reclama un increment de la plantilla d’assessor d’educació plurilingüe “per a garantir les tasques de supervisió, millora i acompanyament dels programes”. Així com que s’implemente “la figura de la persona coordinadora d’educació plurilingüe”. A més, reclama que s’estudien “les modificacions necessàries en l’aplicació de la Llei de plurilingüisme d’acord amb el nou marc establert per la LOMLOE”.