Català a l'escola

Demanen a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport la paralització del PEPLI i una nova llei de plurilingüisme que potencie el valencià.

Davant la signatura per part de més d’un centenar d’instituts d’ensenyament secundari de tot el País Valencià del manifest “Centres pel Valencià”, la comunitat docent, estudiantil i civil representada per les nostres organitzacions (Bloc d’Estudiants Agermanats, Plataforma per la Llengua, Decidim, Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans-València, i Acontracorrent) han manifestat el seu suport a les reclamacions manifestades per la comunitat educativa del País Valencià, motivades per la implantació del PEPLI, i s'han adherit a la seua demanda de protecció i potenciació de l’ensenyament en valencià.

En aquest línia, expressen la seva profunda preocupació per la discriminació que ha tingut lloc per part de la Conselleria d’Educació en permetre a les zones castellanoparlants acollir-se a l’article 8 de la llei 4/2018 modificant els percentatges, mentre que no es permetia cap flexibilitat en percentatges en les comarques valencianoparlants.

Consideren que l’actual model per percentatges de la Llei de Plurilingüisme suposa un retrocés als avenços aconseguits històricament pel que fa a l’ensenyament en valencià, si no es modifica la normativa actual.

Així, consideren absolutament indispensable dur a terme les següents actuacions:

1. La paralització del PEPLI i una reforma urgent i en profunditat de la llei de plurilingüisme que protegisca i potencie l’ensenyament en valencià mentre es camina cap a la immersió lingüística.

2. La redacció d’una nova llei de plurilingüisme adaptada al nou marc legislatiu estatal, que ja no fa referencia a la vehicularitat del castellà en l’ensenyament, com imposava la LOMQE, ara derogada. Perquè la llei de plurilingüisme, tal com es planteja, posa en perill els esforços realitzats durant dècades per aconseguir la normalització lingüística.

3. La seguretat que el percentatge de l’ensenyament en valencià no decaurà a les comarques valencianoparlants i que s’incentivarà a les castellanoparlants (el PEPLI no garanteix actualment “la correcció de les desigualtats i l’enriquiment cultural” que anuncia, sinó que causa l’efecte contrari).

4. La solució, de manera urgent, per part de la Conselleria de la situació en què ha quedat l’ensenyament en valencià en les comarques valencianoparlants per l’aplicació del PEPLI, en el sentit que han demanat els centres educatius que han signat el manifest.