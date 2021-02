Llibertats

Nova jornada de protestes en diverses poblacions

Una nova jornada de protestes s'han realitzat a diverses poblacions més enllà de l'empresonament de Pablo Hasél. Així com per l’amnistia, l’autodeterminació, drets socials, la llei mordassa o de la reforma laboral.

La Jornada de mobilitzacions ha començat aquest dissabte al matí, quan una seixantena de persones han tallat l’autopista AP-7 a Girona Oest. Els manifestants han creuat el peatge i han entrat a la carretera pels volts de quarts de vuit del matí per ocupar la calçada. Després han arrencat tanques de protecció de la via i amb branques i canyes han preparat una barricada

Un parell d’hores més tard una vintena d’agents de l’ARRO dels Mossos els han desallotjat sense cap incident, llevat d’alguna corredissa. Al final, els policies han identificat a cadascun dels manifestants i els han deixat marxar.

Cap al migdia, més de 500 persones s'han manifestat sota el lema "Sense llibertat, no hi ha futur" en defensa de la llibertat d’expressió, per reclamar un millor futur pels joves i pel dret a l’autodeterminació. Una marxa en la que no s’han produït incidents, i és que la presència policial ha estat mínima al llarg del recorregut.

Al vespre, centenars de persones s'han manifestat sota el lema 'Prou repressió, antiavalots dissolució'. La marxa estava convocada pel col·lectiu 'Escac i mat'. A les set el vespre s'han concentrat a la plaça Independència.

A Barcelona, la marxa ha començat a la plaça de la Universitat i ha reunit més de 4.000 persones. La manifestació ha transcorregut amb normalitat amb crits en suport del raper Pablo Hasél, amb peticions d’amnistia i llibertat dels líders independentistes presos, i també han clamat “anticapitalistes”. Un cop s'ha arribat pels carrers del Raval han començat els aldarulls. A l'alçada de comissaria de la Guardia Urbana de Ciutat Vella han hagut llançament de pedres i petards, per la qual cosa un dels furgons policials ha està envoltat de flames.

Els Mossos han detingut almenys deu persones relacionades amb els “actes violents i vandàlics” a Barcelona, segons ha explicat el cos policial. Un dels arrestats està presumptament relacionat amb la crema de la furgoneta de la Guàrdia Urbana. Per la seva banda, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha informat que ha atès almenys quatre persones a Barcelona. Una ha estat traslladada en estat menys greu a un centre sanitari i tres en estat lleu han rebut l’alta voluntària.