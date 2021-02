Drets humans

Mor a causa de la covid el general Rodríguez Galindo, cap dels torturadors a la Guàrdia Civil

Avui ha mort el general de la Guàrdia Civil Enrique Rodríguez Galindo, als 81 anys. La mort del general del cos militar espanyol coincideix amb el en què Joxe Arregi va ser torturat fins la mort a la Direcció General de Seguretat de Madrid el 1981.

El general del cos militar fou responsable de la comandància d’Intxaurrondo, a Guipúscua, assenyalat per nombroses víctimes com el responsable de les tortures ingringides a detinguts sota la llei "antiterrorista" al País Basc.

Galindo va ser condemnat a 75 anys de presó per tortures i per actes terroristes del GAL com el segrest, tortura i assassinat de Lasa i Zabala. També va estar involucrat en xarxes de narcotràfic i tràfic de persones.

Tot i que va ser condemnat per l’Audiència Nacional espanyola i el Tribunal Suprem espanyol va ratificar i augmentar-ne la condemna pel segrest i assassinat de Lasa i Zabala el 2001, el general de confiança dels governs del PSOE va ser posat en llibertat el 2004. No va arribar a complir ni 4 anys d'empresonament a les presons amb privilegis i sortides, la presó militar d'Alcalá de Henares i a Ocaña II.

Torturador i cap de torturadors

Tal i com recull l'entrada a la Viquipèdia, el cineasta Ion Arretxe el va acusar a El País d'haver-li retorçat els testicles quan estava detingut a la caserna d'Intxaurrondo: «Em van portar a un riu, em van posar dos sacs plastificats [al cap] que van tancar amb cinta aïllant i durant hores em van submergir a l'aigua. Em van traslladar inconscient a la caserna d'Intxaurrondo i durant tres dies em van torturar de diverses formes. Estava nu, amb una cucurulla que em tapava el cap, en un pis buit on no em van deixar dormir i em van seguir pegant. Fins i tot va aparèixer Galindo, que em va llevar la caputxa, em va dir si el coneixia, que digués el que sabia i em va retorçar els testicles»

Mor a causa de la covid 19 el general de la Guàrdia Civil Enrique Rodríguez Galindo:



El torturador assenyalat per nombroses víctimes només va romandre dos anys en presons privilegiades, tot i la condemna de 75 anys:pic.twitter.com/FANoDsNvIZ — Llibertat.cat (@Llibertatcat) February 13, 2021