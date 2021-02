Repressió

La Junta Electoral obre un expedient sancionador a l'Assemblea pel tall de la Meridiana

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha obert un expedient sancionador contra l'Assemblea Nacional Catalana amb motiu de la denúncia de Ciutadans pel tall diari de l'avinguda Meridiana de Barcelona. S'acusa l'entitat d'haver-se saltat els acords presos el 13 de gener i el 3 de febrer.



En resposta a aquest expedient, l'Assemblea ha presentat un recurs on explica que desconeix que els acords de la JEPB del 13 de gener i del 3 de febrer de 2021 tinguin res a veure amb les concentracions de l'avinguda Meridiana. Si més no, aquests acords no han estat mai notificats a l'Assemblea.



Així doncs, de manera totalment sorprenent i en la línia de les seves últimes actuacions, la JEPB ha acordat l'inici d'un procediment sancionador per l'incompliment de l'acord pres el 3 de febrer.



Amb tota la parcialitat i il·legalitat del món, i amb una argumentació absolutament inintel·ligible, la JEPB considera que l'Assemblea ha incomplert l'acord del 3 de febrer de 2021. Aquest acord, tal com el del 13 de gener, no ha estat mai comunicat. Per tant, en cap cas es pot incomplir una prohibició que no ha estat notificada i de la qual es desconeix el contingut.



En aquest sentit, la coordinació de la Comissió Jurídica de l'Assemblea ha explicat que és inconcebible que s'intenti sancionar l'Assemblea "per l'incompliment d'un acte que mai se'ns ha notificat". De fet, la Junta Electoral Provincial de Barcelona mai hauria hagut d'entrar a valorar la concentració de Meridiana, ja que "no en té la competència perquè no és un acte electoral. Simplement perquè ho ha demanat Ciutadans".