Fa quatre anys que ens deixà Macià Manera

Ahir es van complir quatre anys de la mort de Macià Manera i Roscar (nascut a Montuïri, Mallorca, el 1962) a l'edat 54 anys.

Tal i com recollí dbalears.cat, era conegut com a un dels militants independentistes mallorquins més compromesos. Fou membre del Moviment de Defensa de la Terra (des de 1986) i més endavant formà part de Catalunya Lliure (1989). També participà a les llistes del Partit Socialista de Mallorca (PSM) a les eleccions municipals a Montuïri el 1987.

Va ser un brigadista que treballà en diversos àmbits de solidaritat amb Nicaragua, des de 1987; hi va residir força temps, i hi va mantenir uns vincles molts importants durant els mesos de treball amb les organitzacions de la xarxa sandinista. Una cooperativa agrícola de Nicaragua va ser batejada a finals dels anys 80 amb el seu nom, com a homenatge al seu treball.

Militància clandestina i repressió

El seu nom va ser més conegut entre l'independentisme pel fet que el 21 de juliol de 1989 fou detingut per la haver format part de l'organtizació armada Terra Lliure. Arran de la seva única detenció a Mallorca, la policia va trobar un amagatall amb tres cartutxos de goma-2, tres temporitzadors electrònics, tres inhibidors de pressió, tres interruptors, metxa llarga i d'altres objectes.

En una breu entrevista realitzada amb motiu dels 25 anys de la seva detenció, Manera va explicar que "Em van detenir el dia de Santa Margalida treballant a Montuïri, em van traslladar fins a Barcelona i vaig ser torturat durant tres dies perquè confessés la meva relació amb Terra Lliure." I que "L'únic que van treure de mi va ser el lloc on amagava la Goma 2 i els temporitzadors, simplement per una qüestió de seguretat!", i recordant que "no vaig donar cap nom." Manera, conduït amb helipcòpter per les forces d'ocupació, va descriure que va va ser colpejat amb una guia de telèfons al cap "i després varen passar les tortures psíquiques; i em deien que em durien a fer una volta pels afores de Barcelona i això implicava que em donessin una altra pallissa."

Fou empresonat durant tres anys a les presons de Madrid i Lleida. L'any 1992 va començar a sortir de la presó amb permisos penitenciaris, però la condemna no li va prescriure fins anys després. El 1993 va signar el document "Manifest contra la reinserció", juntament amb un gruix d'independentistes acusats de col·laborar o militar a Terra Lliure.

Al peu del canó

Macià Manera va ser un dels signants dels "Manifest de suport al procés independentista", en el 30è aniversari de la mort de Quim Sànchez, en què nombrosos represaliats i antics militants de Terra Lliure mostraven el suport a un acord parlamentari entre la CUP i Junts Pel Sí el desembre de 2015: en aquest escrit emplaçaven a la "unitat d'acció cap a la independència respectant la representació electoral, però també respectant les legítimes diferències dels projectes socials que cadascú representa, cercant un equilibri que no resti, i més quan l'adhesió entusiasta de les classes populars és imprescindible i ha de créixer", i recoraven que era "l'hora de la política i de la construcció i la defensa d'un Estat, i no d'actituds de poca volada pròpies d'una mentalitat de botiguers".

Quatre anys, ja, de la mort de Macià Manera.

T'enyor, amic.

I et devem una victòria! pic.twitter.com/I7fCLvqb8H — Francesc Ribera ✊🇪🇭 (@francescribera) January 28, 2021