MITJANS DE COMUNICACIÓ

Decidim! fa una crida per salvar "La Veu del País Valencià"

El diari havia aconseguit arribar al micromecenatge suficient per assegurar el seu funcionament durant el pròxim any. Però quan semblava que era possible rellançar el projecte, la Inspecció de Treball i Seguretat Social va notificar a Edicions Diari La Veu Cooperativa Valenciana (empresa editora del diari Nosaltres La Veu i propietària del domini diarilaveu.com) una acta de liquidació/infracció de 62.000,96 euros en concepte de quotes a la Seguretat Social no satisfetes per 58 col·laboradors externs i freelances que l'Administració entén que havien de ser inclosos en el règim general entre 2016 i 2019. Entre aquests col·laboradors hi ha alguns professors i professores, funcionaris, periodistes autònoms, professionals, jubilats... Fins i tot una notària per la confecció de tres escriptures, i una estudiant en pràctiques en conveni amb la Universitat.

Com que cap d'aquests col·laboradors i freelances no va ser mai treballador a temps complet o parcial del diari La Veu ni va fer cap treball ni feina a la redacció periodística ni va usar els mitjans materials i informàtics de La Veu, el ressò de la notícia no s'ha fet esperar en mitjans com El Temps, El Diario CV o Comunicació 21. El projecte periodístic ara greument amenaçat ha rebut els últims dies una allau de mostres de suport per part de la ciutadania, d'entitats com El Tempir, Plataforma per la Llengua o l'Assemblea Nacional Catalana i de personatges públics com el senador Carles Mulet, l'ex-Vicepresident Josep-Lluís Carod-Rovira, el periodista i subdirector de Nació Digital Ferran Casas o el sociòleg Rafael Xambó.