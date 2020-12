Educació

La Intersindical-CSC crida a la mobilització i reivindica els docents com a «imprescindibles»

La Intersindical-CSC crida a la mobilització i reivindica els docents com a «imprescindibles»

La Sectorial d'Educació de la Intersindical-CSC ha fet una crida a la mobilització de la comunitat educativa i ha apostat per fer-ho amb formes “més contundents."

El sindicat considera que des de l'inici de la pandèmia "la vida escolar en la seva globalitat s’ha vist alterada, i hi ha hagut un impacte molt fort sobre els treballadors i les treballadores, l’alumnat i les seves famílies. La situació de confinament ha deixat al descobert i fins i tot ha aprofundit les desigualtats socials que hem denunciat sempre, i que s’han vist agreujades per l’escletxa digital i per les condicions laborals de tots els i les professionals de l’àmbit educatiu, especialment aquells més precaritzats."

La portaveu d’educació del sindicat, Judith Ribera, ha expressat a les portes del Departament d’Educació que la pandèmia ha suposat “un impacte molt fort” sobre treballadors, alumnes i famílies i que no es donen les condicions necessàries per atendre l’alumnat adequadament. En aquest sentit, ha criticat que els ordinadors comencen a arribar amb comptagotes i que falta persones i material de protecció. Des del sindicat es considera que les mesures plantejades per les administracions són “insuficients” i “negligents."

Tal i com ha recollit la premsa, Judith Ribera va recordar que les retallades s'acumulen des fa una dècada i que els docents estan fent “sobreesforços” i assumint un notable cost personal, un sobresforç que recau en els docents, que són les persones que mantenen el sistema educatiu. També ha recordat que es perpetua la falta de substitucions, l'excessiva temporalitat laboral, els retards en el pagaments de sous i complements i que existeixen unes mancances en la distribució de material de protecció com mascaretes i gel hidroalcohòlic.