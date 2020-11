Repressió

Tres anys de presó per un dels vaguistes del 8-N de 2017 per denunciar l'empresonament dels presos polítics

Segons Alerta Solidària, la sentència que s’ha publicat aquest dimarts vulnera els drets fonamental de manifestació i de vaga que es recullen a la Carta Europea de Drets Fonamentals, realitzant una interpretació del concepte de violència més ampli que el que s’estableix a la RAE (tal i com s’explicita a la mateixa resolució).

Tres anys de presó per un dels vaguistes del 8-N de 2017 per denunciar l'empresonament dels presos polítics

La Secció 21 de l’Audiència Provincial de Barcelona ha condemnat a 3 anys i mig de presó a Francisco Garrobo i a Moisés F. a un any de presó per haver participat en un tall a la Ronda de Dalt de Barcelona durant la vaga general del 8 de novembre de 2017, convocada en resposta de la repressió del 155 i els empresonaments dels presos polítics. Tots dos han estat condemnats per un delicte de desordres públics greus i han estat absolts del delicte contra la seguretat viària, del qual també eren acusats. L’Audiència ha absolt els dos altres vaguistes que es jutjaven.

Segons Alerta Solidària, la sentència que s’ha publicat aquest dimarts vulnera els drets fonamental de manifestació i de vaga que es recullen a la Carta Europea de Drets Fonamentals, realitzant una interpretació del concepte de violència més ampli que el que s’estableix a la RAE (tal i com s’explicita a la mateixa resolució).

El Tribunal Europeu de Drets Humans en diferents resolucions han recollit que les manifestacions pacifiques no poden ser objecte de cap tipus de sanció. La manifestació objecte de judici va ser pacifica, igual que la resta de jornada de vaga general del 8N, sense més que, algun puntual incident, entre afectats pel tall de circulació i manifestants, sense que en cap moment es produís actes de violència física.

Recorda, que el dret de manifestació no està subjecte a autorització prèvia com pretén fer veure la sentencia de la secció 21.

La sentencia conté diverses errades de notòria importància com per exemple confondre les parades de metro on van iniciar-se els fets, declaracions de agents de Mossos, i espais. També vulnera el principi acusatori donat que considera provats fets que no eren objecte d’enjudiciament en aquest procediment.

Per tot això aquesta sentència serà recorreguda fins que es reconegui l’absolució dels dos condemnats així com els drets de manifestació i de vaga vulnerats.