Català

La flama del Correllengua travesa el país

Com cada any per aquestes dates, la Flama del Correllegua ha travesat un munt de municipis. Des de Sitges fins a Tàrrega, passant pels barris de Barcelona com Les Corts i Horta Guinardó,Badalona, Mataró fins arribar a Palafrugell.

Aquest cap de setmana arribarà a Flix on hi ha previst la presentació del llibre Mètode de Català per a tothom a càrrec d’un dels autors, el flixanco Joan Ferrús Vicente entre altres activitats.

A principis d'octubrre, Castellar dels Vallès va aplegar un dels actes amb molta participació de veïns i veïnes. La jornada va comptar amb les actuacions a càrrec dels alumnes de l’Escola de Música de Torre Balada i d’Artcàdia, una proposta de lectures de Josep Carner de l’associació Suport Castellar (amb la Ma. Carme, la Cel, l’Anna, la Rosa i el Xavi), l’espectacle poeticomusical d’en Jaume Calatayud i Vicente Monera i, per últim, el concert del grup castellarenc Lòxias (Pau, Núria, Albert, Jan i Júlia).

La tarda va acabar amb els elements tradicionals de tot Correllengua: l’arribada de la Flama i la lectura del Manifest del Correllengua, llegit per la castellarenca i Dra. especialista en Medicina Interna Anna Vilà i escrit per Joan Lluís Bozzo, actor i director de teatre.

Com ja fa anys el Correllengua va finalitzar amb el sorteig de 2 magnífics lots de productes cedits per més de 60 comerços de Castellar, i aquest any els afortunats van ser la Sandra Toro i el Joan Pujolar.