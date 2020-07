català

Arrenca el Correllengua 2020, que glossa la figura de Josep Carner

La 24a edició del Correllengua es dedica a Josep Carner i Puig-Oriol, periodista, traductor i el poeta més destacat de la poesia del Noucentisme. Com a entitat impulsora del Correllengua al Principat i la Catalunya Nord, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) pretén, a través de la vida i l’obra de l’autor, reivindicar la llengua, la cultura i els anhels del poble català. A més, la figura que enguany ha seleccionat la CAL és també el personatge homenatjat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Any Josep Carner) en el 50è aniversari del seu traspàs.



En la situació actual de pandèmia per la Covid-19 els actes que són habituals en l’inici del Correllengua, i que havien de tenir lloc el dia 27 de juny, s’han ajornat al divendres 2 i dissabte 3 d’octubre de 2020. L’acte central es durà a terme a Sitges, una localitat important en la vida i l’obra de l’insigne poeta, gràcies a la participació de les entitats culturals de la vila i el suport de l’Ajuntament. Per a les dues jornades s’han organitzat xerrades sobre el poeta i el seu llegat literari, lectura de poemes, actuacions musicals i audiovisuals, espectacles infantils i la tradicional encesa de la Flama.



Com cada any, des de la CAL anima els organitzadors de Correllengua a rememorar la vida i l’obra de Josep Carner en els actes que programin. De la mateixa manera, encoratgem totes les entitats culturals referents del país a donar suport al Correllengua arreu del territori. Només així s’aconseguirà dotar el moviment de major transversalitat i sumar-hi nous públics.

Materials del Correllengua

Com bé sabeu, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) és l’encarregada de triar la figura a homenatjar en els diferents correllengües que es fan, principalment al Principat, Illes Balears i Catalunya Nord, així com de donar el tret de sortida al Correllengua, i participar en la cloenda que s’organitza a primers de novembre cada any. La figura a homenatjar aquest any és Josep Carner en el cinquantè aniversari del seu traspàs. Enguany, la crisi del Covid-19 ens ha fet canviar de forma radical la nostra activitat, i la data triada per fer l’acte central del Correllengua (inicialment 27 de juny) l’hem hagut d'ajornar a divendres 2 i dissabte 3 d’octubre.



Amb l'arribada de la Fase 2 a tot el territori del Principat, el passat 10 de juny la CAL va posar en marxa l'organització del Correllengua 2020 amb una primera reunió virtual amb organitzadors de diversos pobles i barris d'arreu del territori. També us fem saber que el passat dia 17 de juny vam enviar a l'ajuntament de la vostra població la Moció de Suport al Correllengua d'enguany per a què sigui tramitada al Ple corresponent. Com sabeu, cada any fem aquesta acció per tal que arreu del territori es faci el moviment reivindicatiu per la nostra llengua durant els actes que se celebren en el marc del Correllengua.



Avui, a més, us anunciem que el web del Correllengua.cat es troba totalment actualitzat i que serà del vostre interès visitar l'espai per a organitzadors i promotors del Correllengua 2020, on trobareu:

Manifest del Correllengua 2020, a càrrec de Joan Lluís Bozzo

Moció de suport al Correllengua 2020

Dossier activitats lingüístiques

Dossier de l’Empentallengua

Dossier per a Organitzadors del Correllengua

Cartelleria del Correllengua 2020

També trobareu disponible el Dossier per a centres educatius a la secció de Material per a les Escoles.

Esperem que tot aquest material us sigui d'utilitat. No dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte sobre la organització de les activitats.

Campanya “Parlar català és convidar. Convidar és conviure”

La CAL, com a entitat impulsora de la iniciativa al Principat i la Catalunya Nord, vol reivindicar en l’edició de 2020 els objectius inicials de la seva creació amb l’impuls de la campanya “Parlar català és convidar, convidar és conviure”, amb l’objectiu de reivindicar el català des d’una perspectiva social, per fer-ne evident el potencial cohesionador i el paper que ha de desenvolupar per tal de generar una identitat col·lectiva en una societat diversa com la nostra.