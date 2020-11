Covid-19

La CUP de Reus exigeix que la Generalitat intervingui la gestió de les residències de la ciutat

La CUP de Reus considera que els brots de Covid-19 a les residències de Reus rau en el model d’atenció sociosanitari actual. La portaveu de la Candidatura, Marta Llorens, explica que “la gestió pública és l’única manera de poder fiscalitzar correctament la qualitat del servei i garantir unes condicions laborals dignes per les treballadores dels centres”. I afegeix, “La mercantilització converteix un servei de cures i d’acompanyament en un negoci poc transparent i de benefici d’uns pocs. En aquest sentit, la Candidatura presentarà una proposta de resolució al proper ple municipal del dia 20 de novembre per tal d’impulsar un procés d’internalització de gestió de residències de gent gran i centres residencials per a persones amb diversitat física i mental a la xarxa pública.

De fet, la setmana passada, la Candidatura d’Unitat Popular de Reus feia referència al brot de Covid-19 detectat a la residència Ítaca Fortuny de Reus a través d’un petit vídeo difós per les xarxes. En aquell vídeo, la portaveu de la Candidatura denunciava la situació crítica que pateix el sector de l’atenció sociosanitària. Reus acumula més de 300 casos positius en aquest àmbit amb les quatre residències afectades en només en dues setmanes. Segons la portaveu Marta Llorens “això suposa un greu descontrol de la gestió que atempta contra la salut de les residents i de les treballadores”.

L’últim cas el trobem a la residència de salut mental Villablanca, que depèn de l’Institut Pere Mata, on es troba el brot més elevat amb unes 200 persones afectades. En aquest sentit, la Candidatura critica l’opacitat del govern de la ciutat a l’hora de gestionar el contagi en aquestes residències. Segons Marta Llorens “a hores d’ara no entenem com encara no se’ns ha convocat a cap reunió de seguiment de la pandèmia per tal de parlar de la situació d’aquestes residències. Llorens considera molt greu que ni el regidor de Salut, Òscar Subirtats i la regidora de Benestar Social, Montse Vilella, no hagin informat de res. La cupaire afegeix, “des de govern només se’ns han aportat dades de les residències una sola vegada en tot el temps que portem de crisi sanitària”.

Amb relació a aquestes declaracions, la CUP de Reus creu que el govern hauria d’haver fiscalitzat de manera urgent si aquestes residències han aplicat el pla de contingència que exigeix l’Ordre SND/265/2020, de 19 de març, sobre les mesures relatives a les residències de persones grans i centres sociosanitaris. A causa d’aquesta situació descontrolada, la Candidatura exigeix que la Generalitat intervingui la gestió de les residències de la ciutat que no siguin de titularitat municipal. Ara bé, no es creu que la intervenció per part de la Generalitat hagi de passar per l’externalització d’aquesta a una altra entitat privada.

Marta Llorens titlla d’incongruent i d’efectivitat nul·la aquesta pràctica: “la Generalitat s’ha de dotar dels seus propis recursos públics per tal de dur a terme la intervenció. El que va passar amb l’externalització de la intervenció per part de la Generalitat d'Ítaca Fortuny a una empresa privada no té cap mena de sentit. Així doncs, els anticapitalistes consideren que la gestió directa des del Departament de Salut seria l’opció idònia.