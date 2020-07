Alliberament nacional

L'Assemblea organitza un prostesta davant la visita del rei espanyol al Monestir de Poblet

Amb el lema "Catalunya no té rei. Protegim-nos del Borbó!", l'Assemblea ha convocat una protesta de rebuig a la visita del rei espanyol a Poblet

L'Assemblea juntament amb altres entitats, ha convocat una concentració de protesta amb motiu de la visita del rei Felip VI al Monestir de Poblet prevista per demà dilluns 20 de juliol al matí.



L'entitat independentista ha animat als socis i seguidors a assistir-hi, "amb l’excepció d’aquells que visqueu als municipis afectats per les restriccions de mobilitat."



El lloc i l'hora de trobada de la concentració serà a l’Espluga de Francolí (pàrquing del darrere del Casal de l’Espluga) a les 10.30 h. D’allà sortirà una marxa a peu fins al Monestir (2 km a peu pla).



A les 11.30 h davant del monestir hi haurà l’acte central, i a les 12 h una compareixença dels alcaldes de la comarca.



L'ANC recorda que cal portar mascareta, calçat còmode, algun barret o gorra per protegir-vos del sol i aigua. I que aldrà respectar les distàncies de seguretat en la marxa i a la concentració.

També recorden que al web encartellem.cat es poden baixar cartells per imprimir i portar a la concentració.