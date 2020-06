Sobiranisme

Elisenda Paluzie reelegida presidenta de l’ANC

En la roda de premsa posterior al nomenament dels nous càrrecs orgànics, Paluzie ha volgut remarcar que “9.000 sòcies i socis de l’Assemblea van participar a les seleccions al Secretariat Nacional. Fet que demostra que probablement som l’entitat més participativa i oberta del país”.

Elisenda Paluzie ha explicat que cal continuar pressionant els partits polítics “per assolir l’objectiu fundacional de l’Assemblea”. En aquest sentit, ha afegit que “no podrem assolir el nostre objectiu sense uns partits que portin la independència al Parlament i la facin efectiva. Per aquest motiu només donarem suport a aquells partits que apostin per la via unilateral”.

La presidenta de l’Assemblea també ha volgut deixar clar que “cal seguir mobilitzant-nos i preparar-nos per a un escenari de lluita noviolenta. Quan arribi el moment i es faci efectiva la independència, caldrà defensar-la al carrer”.

D’altra banda, Elisenda Paluzie ha insistint que “cal seguir aprofundint en l’acció exterior i denunciar les vulneracions de drets contra la minoria nacional catalana en tots els tribunals i organismes internacionals, per reforçar la causa de l’autodeterminació i la independència de Catalunya. Cal treballar l’acció paradiplomàtica a tots els nivells”.

Paluzie ha volgut recordar la manca de control que tenia l’independentisme d’algunes institucions clau la tardor del 2017, quan es va proclamar la independència. Per aquest motiu, ha posat de relleu la importància de la iniciativa Eines de País. Un projecte que cal “continuar aprofundint” durant aquest mandat. De la mateixa manera, amb la iniciativa Prop de Casa, es vol seguir impulsant el teixit productiu local i promoure el consum de proximitat i sostenible.

En la roda de premsa també hi han participat la resta de càrrecs orgànics de l’entitat. El vicepresident de l’Assemblea, David Fernàndez, ha destacat que “en aquest nou mandat que encetem el que farem és aplicar el Full de ruta, que està basat en l’objectiu fundacional de l’Assemblea”. I ha deixat clar que “la unilateralitat estarà relacionada amb el fet de ser efectius”.

Xavier Gómez, nou tresorer de l’entitat, ha explicat que, després d’uns anys marcats per la repressió de l’Estat espanyol, és hora que el procés es torni a enlairar. “Estic convençut que serà un mandat molt important per a l’Assemblea”. En aquest sentit, la secretària Patrícia Sierra ha explicat que aquests càrrecs orgànics han estat escollits amb molt d’acord intern i mostren la unitat que hi ha dins del Secretariat Nacional per afrontar aquests dos anys de mandat.

Els quatre càrrecs orgànics han estat escollits en primera volta en un ple constitutiu que s’ha desenvolupat amb total normalitat i sense cap incidència. Elisenda Paluzie ha estat escollida presidenta amb el 85,1% dels vots; David Fernàndez, nou vicepresident amb el 68,9% dels vots; Patricia Sierra repeteix com a secretària en obtenir el 82,2% dels vots i Carles Xavier Gómez és el tresorer amb el 73,6% dels vots.