Alliberament nacional

Els resultats provisionals de les eleccions al Secretariat Nacional de l'ANC

La Junta Electoral de l'Assemblea Nacional Catalana ( ANC) ha fet públic avui diumenge al matí els resultats provisionals de les eleccions al Secretariat Nacional de l’Assemblea. La proclamació definitiva dels resultats serà el 18 de juny i, posteriorment, el 20 de juny, se celebrarà el ple constituent, on els secretaris nacionals electes escolliran els 4 càrrecs orgànics: presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria.

L'ANC ha informat que ell cens definitiu per a les eleccions al Secretariat Nacional de l’Assemblea era de 44.981 sòcies i socis. Tot i que actualment la massa social de l’Assemblea està formada per 49.530 membres de ple dret i 49.700 simpatitzants, per poder votar a les eleccions al Secretariat Nacional calia estar inscrit com a membre de ple dret de l’entitat des del 24 de desembre de 2019 i trobar-se al corrent de pagament el 18 d’abril de 2020.

8.876 membres de ple dret han exercit el seu dret de vot, cosa que representa una participació del 19,73%, un percentatge lleugerament superior al de les últimes eleccions, que va ser del 19,51%. Tot i que han votat 1.721 persones més que en les darreres eleccions, les que es van celebrar el 2018, el tant per cent de participació és similar, ja que en aquests dos anys l’Assemblea ha crescut en prop de 10 mil membres de ple dret.

Vots als candiats al Secretariat Nacional del l'ANC:

Paluzie Hernàndez Elisenda 6078

Baños Boncompain Antonio 5283

Soler Prat Montse 4687

Fernàndez Aguilera David 4200

Alsina Leal Adrià 3677

Donaire Malagelada Albert 2551

Urpí Garcia Sònia 2077

Sunyer Deu Xavier 1983

Matzeu Manuela 1676

Fité Gabarró Jordi 1558

Oliver Crespí Xesca 1549

Turull Peroy Narcís 1549

Llambrich Robert David 1352

Peraire Amella Josep 1329

López Ginesta Biel 1226

Ureta Lawrentic Arantzazu 1217

Piñol Tomàs Rafel 1113

Pérez Codorniu Àitor 1095

Palet Farrero Xavier 1075

Vilanova Karlsson Jordi l 975

Roca Solanelles Jordi 972

Abellán Nuñez Manel 809

Puigmule Sola Marc 760

Roig Vilaseca Oriol 733

Sayes Jato Tomàs 705