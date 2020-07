Repressió

L'ANC denuncia la repressió exercida pels Mossos avui a Poblet

Aquest matí centenars de persones s’han trobat a l’Espluga de Francolí, convocades per l’Assemblea i Òmnium Cultural, per caminar fins al Monestir de Poblet sota el lema “Catalunya no té rei. Protegim-nos del Borbó”. Ha estat una nova demostració de la determinació de la ciutadania catalana per construir un país independent, lliure dels poders antidemocràtics i corruptes espanyols.

L'objectiu de la marxa era arribar a Poblet, tot i que els Mossos han carregat contra les persones que es manifestaven pacíficament mentre en deixaven passar d’altres amb banderes espanyoles. Una vegada més, els cossos de seguretat de la Generalitat han demostrat un clar biaix d’actuació per ideologia. Aquestes actuacions lamentablement són recurrents.

El Departament d’Interior ha deixat palès en nombroses ocasions que no li fa res reprimir la protesta ciutadana noviolenta per protegir els poders de l’Estat espanyol.

En aquest sentit, l'entitat vol denunciar la detenció arbitrària de Toni Cartanyà, membre de l'Assemblea Conca de Barberà, per part dels Mossos avui a Poblet, que ha estat traslladat a la comissaria de Valls i ha estat posat en llibertat amb càrrecs aquesta mateixa tarda.

L'Assemblea expressa tot el suport i solidaritat amb les persones que avui han patit aquest nou episodi de repressió.