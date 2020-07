Càrregues dels mossos a la manifestació contra Felip VI a Poblet

Aquest matí, convocats pels CDRs, l'ANC i Òmnium un miler d'independentistes han marxat des de l'Espluga de Francolí fins als voltants del monestir de Poblet (Conca de Barberà), on el rei Felip VI ha arribat cap a les 12.30 hores acompanyat per la reina Letícia, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i la delegada de Govern espanyol, Teresa Cunillera, (no hi ha anat cap representant de la Generalitat).

Els agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat diversos cordons policials per evitar que els manifestants arribessin al monestir però han estat superats i els independentistes han arribat molt a prop del mur de Poblet. A un cordó a 200 metres del monestir hi ha hagut una càrrega contra els manifestants i s'ha detingut un manifestant (el secretari de l’alcalde de Montblanc).

També s'han acostat fins allà una dotzena de militants de VOX amb banderes espanyoles que els mossos han deixat passar fins a dins del monestir ja que tal com ha reconegut el Conseller d'Interior Miquel Buch la Casa Reial ha estat qui dirigia el dispositiu policial a Poblet. Avui més que mai ha quedat clar que el cos de Mossos d'Esquadra va ser creat per la protecció dels Borbons (el cos policial va ser creat per un veí botifler de la Conca de Barberà l'any 1719 per lluitar contra els guerrillers anti-borbònics)