MEMÒRIA HISTÒRICA

Mor Joan Planas Riba, un dels últims testimonis que quedava dels bombarejos de Barcelona durant la Guerra Civil

Ahir 14 de març va morir als 96 anys Joan Planas Riba (Barcelona, 1 de febrer de 1924-14 de març de 2020). Planas era un dels últims supervivents dels bombardejos sobre Barcelona de la Guerra Civil. El seu testimoni del bombardeig de la Plaça de Sant Felip Neri de l'any 1938 va ser enregistrat fa un any i mig pel memorialista Sergi Bernal (minut 2.40 d'aquest vídeo, una versió curta del seu testimoni, i el minut 11.34 d'aquest altre, una versió més llarga). Degut a la pandèmia del coronavirus i l'estat d'alarma no hi haurà ni vetlla ni cerimònia de comiat.