La CUP Granollers demana reobrir els mercats setmanals, reforçar latenció a les dones i disposar altres equipaments a lemergència sanitària

La CUP de Granolers considera que es necessari que l'Ajuntament lideri la ciutat amb una sèrie de mesures excepcionals. Celebrem que s’hagin pres algunes mesures especials davant d’aquest episodi, però considerem que són totalment insuficients i no deixen d’amagar el seguidisme del govern socialista de Mayoral per tapar la inoperància i la nefasta política de l’Estat davant de la crisi. Des de l’ajuntament de Granollers es podrien emprendre mesures més valentes i necessàries per a assegurar la seguretat de totes les persones.

En aquest sentit, proposa prioritzar les següents mesures:

Reobrir els mercats setmanals dels dijous i dissabtes al centre i dissabtes a Can Bassa només amb productes alimentaris i de primera necessitat i garantint que s’acompleixen els criteris de protecció marcats de la mateixa manera que als supermercats, inclòs de manera més segura. Es poden, per exemple, posar les parades allunyades les unes de les altres per tota l’àrea del mercat en no haver-li les parades d’altres productes. D’aquesta manera es garanteix donar sortida a productes de proximitat de la nostra pagesia així com l’accés a la població a productes a preus més assequibles que les grans cadenes de supermercats.

Assegurar que la part privada de l’Hospital General de Granollers es posa a disposició pública. Tal com demanàvem fa una setmana, considerem important que també es destinin a la sanitat pública els recursos i les plantes de la part privada de la Fundació Hospital Asil de Granollers, la qual presideix l’alcalde Josep Mayoral.

Posar a disposició de l’emergència sanitària els pavellons municipals (Olímpic, Parquet, Congost, Can Bassa). Per una banda amb l’objectiu de poder acollir persones sense sostre. Aquests actualment estan tancats i disposen de banys i dutxes i es pot establir un protocol sobre com fer el confinament d’aquestes persones que no tenen llar. Per l’altra també es poden servir aquests equipaments per a eventuals hospitals de campanya en cas que el pic de l’epidèmia ho requereixi.

Reforçar encara més Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD). La situació de confinament pot posar en greu risc moltes dones que han de conviure més temps amb l'agressor. Poden incrementar-se les agressions masclistes i els feminicidis i, per aquest motiu, cal tenir el més actiu possible aquest servei.

Complementar les mesures per garantir els àpats dels infants amb beques menjador. A banda de la mesura aprovada per la Generalitat -massa depenent d’una entitat bancària- caldria establir un servei de distribució de menjar perquè assegurar que aquests infants tenen més d’un àpat al dia.

L’ajuntament de Granollers hauria d’assegurar les nòmines i la vigència dels contractes per a aquells serveis que té subcontractats. En especial serveis com la neteja i el manteniment però també aquells serveis essencials que continuen en actiu, als quals cal garantir l’equipació correcta per complir amb les indicacions de seguretat sanitària, com és el cas del personal del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD).

Gratuïtat del servei dels Autobusos de la Conurbació de Granollers durant el període d’excepcionalitat. El servei té les limitacions marcades d’afluència i, a l’igual que la gratuïtat de la zona blava, suspendre el pagament garanteix una major mobilitat durant la crisi sanitària i, en especial, de les persones amb menys recursos i, sobretot, la gent gran.