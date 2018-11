Municipals 2019

Lluc Salellas centra la seva militància en l’àmbit municipal i dóna pas al relleu al Secretariat Nacional de la CUP

Després de prop de dos anys i mig participant activament al Secretariat Nacional de la CUP, el gironí Lluc Salellas va anunciar ara fa uns dies la seva dimissió com a membre d'aquest òrgan i, per tant, de les seves funcions com a portaveu nacional. Salellas ha aclarit que el motiu de la seva dimissió és la voluntat que té de centrar-se en els últims vuit mesos de legislatura en les seves tasques a l'Ajuntament de Girona com a la Diputació on representa la Candidatura d'Unitat Popular i en altres projectes polítics, socials i culturals de la ciutat.

Lluc Salellas ha explicat que durant dos anys i mig ha mirat d'aportar el seu gra de sorra a l'organització però que després d'aquest temps, amb una càrrega important d'hores en l'àmbit personal, creu que és el moment de delegar responsabilitats i prefereix dedicar tot el seu temps a l'aposta municipalista, el pal de paller de la CUP. Per Salellas: “durant aquest temps, la CUP ha viscut molts moments històrics i només puc estar agraït a tota la gent amb qui he compartit espai pels aprenentatges i que m'ha fet confiança. Comparteixo les decisions preses durant aquest temps per l'organització, però és important que totes i tots aportem des d'on creiem que podem ser més útils i, ara, penso que el meu lloc és dedicar la meva militància en l'àmbit local”. Finalment, des del Secretariat Nacional de la CUP es vol agrair a Lluc Salellas tot el temps dedicat.