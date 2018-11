Acte

Mireia Boya i Lluc Salellas parlaran de com "Recuperem Sobiranies" Lloret de Mar

Els portaveus del Secretariat Nacional de la CUP, Mireia Boya, ex-diputada al Parlament i represaliada per manifestar públicament les seves idees i Lluc Salellas, regidor a Girona i diputat a la Diputació Provincial parlaran de com "Recuperem Sobiranies" aquest divendres 16 a les 7 de la tarda. L'acte està organitzat per l'assemblea local de formació.

"A les portes d’un macro judici al dret a l’audoterminació, en una espiral de creixement i tolerància neo-feixista i amb la majoria de sobiranies intervingudes pels estaments dels aparells de l’estat (judicial, mediàtic, financer, legislatiu, executiu, policial i territorial) ens preguntem com Recuperem Sobiranies i revertim aquesta repressió generalitzada en contra de idees i posicionaments divergents amb el model establert", apunta la CUP Lloret de Mar.