Solidaritat

La Comissió 1r de Maig de les Terres de l'Ebre convoca un concentració en solidaritat amb la Vaga General 30-G a Euskal Herria

La Comissió 1 de maig de les Terres de l’Ebre, conformada pels sindicats combatius Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), la Confederació General del Treball (CGT) i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), i les entitats i organitzacions Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Iaios i Iaies per la Democràcia i les Llibertats, Comitè en Defensa de la República (CDR) Candidatura d’Unitat Popular (CUP) i la Forja- Jovent Revolucionari, davant de la convocatòria de vaga general el proper 30 de gener a Euskal Herria, convoquem una concentració en solidaritat amb la vaga per al dijous 30 de gener a les 18:30h a la plaça de l’Àngel de Tortosa.

La Comissió es fa seves els motius de la vaga per unes pensions, un treball i una vida digna.

Les organitzacions basques que convoquen la vaga estan inscrites dins de la Carta Social, la qual reivindica l’augment de les pensions i els salaris en proporció, almenys, al cost de la vida; derogar les reformes laborals de 2010 i 2012 i els aspectes regressius de les reformes de les pensions de 2011 i 2013; una pensió mínima de 1080 euros i un Salari Mínim Interprofessional de 1200; acabar amb la diferència salarial i pensional de gènere; una jubilació anticipada sense penalització després de 40 anys cotitzats; una xarxa de serveis socio-sanitaris pública, universal i gratuïta; una Renta Garantida i RGI del 100% del salari mínim interprofessional; i una normativa específica per a complementar la pensió mínima de 1080 euros.

La Comissió assenyala que "La classe treballadora hem demostrat un anhel de canvi i de trencament amb el règim del 78 donant lloc a respostes i propostes a tots nivells com el 15M o l’1 d’octubre, la lluita per l’habitatge, la lluita del moviment ecologista i feminista, el moviment per les pensions públiques, contra la Llei Aragonès, etc, etc,...sacsejant una realitat imposada des de dalt. Sabem que les lluites socials tenen una resposta repressiva i per això, la solidaritat entre les diferents lluites, ens fa avançar cap als nostres objectius. Ara més que mai, teixim les aliances per canviar un sistema econòmic que ens explota i ens reprimeix i posem al centre de l’economia les nostres vides. Governe qui governe, hem de seguir lluitant."