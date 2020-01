«L'estratègia nacional d'ERC correspon a la mateixa estratègia que segueix Albiol a escala local»

Fer República sense Badalona

José Téllez. Foto: El Nacional

Per José Téllez. Publicat a la secció d'Opinió de Nació Digital el 24 de gener de 2020.

Ho he hagut de veure per creure. L'amic Gabriel Rufián ha ofert el seu espai setmanal a YouTube perquè Xavier García Albiol tingui mitja hora per poder desplegar el seu discurs racista i espanyolista.



Sé que molts fora de Badalona no enteneu l'èxit local d'Albiol a la ciutat. Com a molt ho justifiqueu amb una sèrie de tòpics classistes sobre la nostra ciutat. Pocs sabeu que a Albiol, a les eleccions municipals del darrer maig, quan el va votar més gent encara que el 2015, molts d'aquests votants eren els mateixos que, a l'urna del costat (la de les eleccions europees), votaven Puigdemont o Junqueres. Només cal creuar vots en algunes taules dels resultats de les municipals i les europees per comprovar-ho.



Com un independentista pot votar Albiol d'alcalde? Doncs perquè a Badalona ell no és PP. Ell ha construït el seu propi partit, amb el seu propi nom. Una marca eficaç que t'assegura protecció davant les amenaces que ell mateix t'ha creat. Abans eren gitanos romanesos, ara s'han transformat en "okupes" que no només et poden treure casa teva en el temps que baixes a comprar pa, sinó que aconseguiran cremar-te tot el pis. Així, a Badalona trobarem a veïns i veïnes que es van alegrar quan, amb els seus vots, Puigdemont seia per fi a la cadira d'eurodiputat, mentre que, també amb els seus vots, van confiar en Albiol per la seva cadira de regidor.



El seu partit, l'Albiol, segueix l'estratègia anomenada "cath-all party" (partit arreplegador). Esdevé quan un partit fuig de defensar una ideologia clara i cerca votants de perfils i punts de vista molt diversos per assegurar-se una majoria. Albiol, a Badalona, ha seguit sempre aquesta estratègia, i de cara al 2023 la pretén intensificar per assegurar-se la majoria absoluta. L'única majoria que li donarà l'alcaldia de Badalona. Per això mateix, la invitació de Gabriel Rufián al seu nínxol mediàtic a YouTube li ha anat que ni pintat. Caurà molt més simpàtic a votants badalonins d'ERC que tindran menys contradiccions per fer el vot dual de votar ERC a les catalanes i Albiol-PP a Badalona. Jugada mestra que, sé de bona pinta, té molt contents als militants de la secció local d'ERC.



Cert és que moltes veus d'ERC s'han aixecat a criticar a Rufián. Des del diputat Rubén Wagensberg fins a les Joventuts d'ERC. També és cert no s'ha fet vessar sang. De fet, les JERC, l'endemà del seu comunicat, es fotografiaven amb el seu diputat al Congrés espanyol mentre presentaven una proposta de llei pel dret a vot als 16 anys. Les crítiques públiques de sectors d'ERC a aquesta entrevista ens volen fer pensar que això del YouTube és una 'rufianada'. Però s'ha de ser ingenu per pensar que no fa això amb autorització i recursos de la direcció nacional.



L'estratègia nacional d'ERC, des de fa uns anys, correspon a la mateixa estratègia que utilitza Albiol a escala local: transformar-se en un partit 'catch-all' que ocupi i es consolidi al centre de la política catalana com Albiol ho és ja de la política badalonina. Ves per on, aquest massatget de Rufián a Albiol és un win-win per tots dos.



I compte, amb això no estic dient que a ERC siguin uns "traïdors". De fet no es pot dir que enganyin a ningú amb els seus discursos. S'ha de ser molt ingenu si vas votar ERC a les eleccions generals si volies bloquejar la investidura de Pedro Sánchez, o si votes ERC a les pròximes eleccions catalanes perquè vols que es proclami la independència l'endemà. Ara, això sí, és un partit que ha canviat clarament la seva estratègia (de fet, ho ha fet constantment a la seva llarga Història).



L'objectiu ja no és una independència 'exprés' sinó ser majoritaris a Catalunya sent a la vegada l'interlocutor necessari amb l'Estat. Una estratègia ben legítima i molt ben executada, però que comet els errors de tots els grans partits catalans: trinxar les dinàmiques locals. O entendre que es pot fer República sense Badalona.