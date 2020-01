Ni presos ni exiliats

Acte a Barcelona "Exili: Passat i Present"

El proper, de, es farà a, a l'l'actea on s'oferirà una visió contraposada dels exilis del passat i del present.A l'es coneixerà en persona a, que l'any 1939, amb vuit anys d'edat, va anar a l'exili a França amb la seva mare i el seu germà.Una part de la història dees visualitzarà a través del curtmetratge, que s'estrena a Barcelona,, dirigit peri ambcom a director adjunt.El curtmetratge es basa en la biografia novel·lada, sobre la vida de, escrita per, que també és coguionista de la película junt amb la seva filla, la filòloga i actriuA l'exili del present, gràcies a la col·laboració amb l', es parlarà de com és la vida actual a l'exili amb alguns familiars dels exiliats polítics actuals:I també es comptarà amb la presència de, autor del llibrei bon coneixedor dels nostres exiliats polítics per les moltes hores que ha estat amb ells i elles durant la preparació del llibre.