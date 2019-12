Projecte Castor

"La Banca el principal culpable i el gran beneficiat del projecte Castor"

El passat divendres 13 de desembre, la CUP d'Alcanar i les Cases va organitzar un acte per exposar el treball realitzat al Parlament en la Comissió pel Projecte Castor. Aquesta setmana que ve es votaran les conclusions al ple del Parlament i es tancarà, d'aquesta manera, un dels darrers capítols d'aquest Projecte.

L'acte va començar amb puntualitat, i després de donar la benvinguda a veïns i ponents, hi van intervenir Joan Ferrando i Raül Rovira, que van parlar sobre el judici penal que s'està celebrant a Vinaròs i on s'han interrogat més d'una seixantena de persones vinculades al funcionament i a la concessió del Projecte Castor. A continuació, Evelio Monfort va reivindicar el paper de l'activisme social, sense el qual, el Projecte Castor no s'hagués destapat. També va aprofitar per assenyalar els principals culpable i els grans beneficiats d'aquesta obra infructuosa: la banca. Finalment, la diputada de la CUP al Parlament, Maria Sirvent, va cloure l'acte repassant les principals conclusions de la Comissió d'investigació i posant de relleu l'enorme quantitat de temeritats que van dur aquest projecte endavant. Maria Sirvent també va aprofitar per donar gràcies a tota aquella gent que des del principi s'ha oposat a aquest projecte i de la qual ha après tantes coses.

Des de la CUP s'espera que la lluita del projecte Castor haja servit per evitar noves estafes estafes en forma d'infraestructures inútils que només busquen privatitzar els beneficis i socialitzar els costos. Així, com també fem nostre l'aforisme de Manuel de Pedrolo: "cal protestar fins i tot quan no serveix de res". Esperen que el proper acte del Projecte Castor puja ser per celebrar el seu desballestament final.