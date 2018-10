Castor

José Montilla i Florentino Pérez entre els cridats per la comissió d?investigació del projecte Castor

La comissió d’investigació sobre el projecte Castor ha aprovat aquest dilluns la compareixença de 96 persones, totes les propostes que els grups han presentat. Entre les personalitats que la comissió ha cridat a comparéixer hi ha la del president d'ACS, Florentino Pérez, i nou exministres com Álvaro Maria Nadal, Joan Clos, José Manuel Soria, José Montilla, Magdalena Álvarez, Josep Piqué, Rodrigo Rato i l'actual ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera. També hi ha el director del projecte Castor, Carlos Barat; l'exconseller d'Indústria Josep Huguet; el Síndic de Gregues, Rafael Ribó; el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, i el conseller delegat del Santander, José Antonio Álvarez. La comissió té previst començar les compareixences d'aquí a 15 dies.

En qualitat de testimoni, la comissió també ha aprovat citar l'exalcalde d'Alcanar Alfons Montserrat; l'exsecretari general d'Energia, Indústria, Comerç i Turisme Ignasi Nieto; els exalcaldes de Vinaròs Javier Balada i Jordi Romeu; el president del Banc Europeu d'Inversions, Werner Hoyer; el periodista de l'ACN i autor del llibre Castor: La bombolla sísmica Jordi Marsal; el periodista i membre del jurat popular sobre el projecte Castor David Fernández, i el president de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya, Marco Aparicio.

També s'ha demanat al compareixença en qualitat d'experts del catedràtic d'enginyeria geològica de la Universitat Complutense de Madrid, Luís González de Vallejo; el president del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya, Ramon Pérez; el president de la Patronal CECOT, Antoni Abad; l'eurodiputat Ernest Urtasun; el periodista Jordi Évole; el degà del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, Oriol Artisench, i representants de l'Institut Geogràfic de l'Estat, el Banc Europeu d'Inversions, la Plataforma Ciutadana en defensa de les Terres del Sénia i l'Associació d'Afectats Plataforma Castor.

Les citacions coincideixen amb l'arxivament de la investigació contra 6 consellers de la concessionària

Tal com ha publicat el diari La Veu, el jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Vinaròs ha acordat l'arxivament de la investigació oberta a sis consellers de l'empresa Escal en la causa que investiga possibles irregularitats relacionades amb la tramitació de la concessió d'explotació del projecte Castor.

Segons el mitjà, el jutjat ha estimat la petició de les defenses i de la Fiscalia sobre sis membres del Consell d'Administració de la mercantil Escal, concessionària del magatzem de gas subterrani, segons informa el Tribunal Superior de Justícia valencià.

En la seua resolució, notificada aquest dilluns a les parts, el jutge considera que "de les investigacions efectuades no s'infereix l'existència de cap participació per part dels diferents membres del Consell d'Administració" d'Escal. Considera que aquestos "tenien una comesa purament financera, desconeixent les vicissituds i el desenvolupament de les activitats d'injecció i dels fets esdevinguts en setembre de 2013, no havent pres cap mena de decisió en relació amb la crisi sísmica".

L'instructor manté la causa oberta per suposats delictes de prevaricació administrativa i delicte mediambiental contra el president del Consell d'Administració d'Escal, Recaredo del Potro, el conseller delegat i el coordinador i director general de la companyia, sobre la responsabilitat de la qual no es pronuncia en aquesta interlocutòria. Respecte a aquestos tres investigats, el document assenyala que "en el cas d'existir qualsevol mena de responsabilitat pels fets investigats, van assumir la mateixa en manifestar que les decisions eren preses per ells".

Els fets investigats es remunten a setembre de 2013, quan en la fase final de posada en funcionament de la plataforma Castor es va produir un increment de l'activitat sismològica de la zona en menys d'un mes.