Un Guillem Tell per a Catalunya

Lluís Maria Xirinacs: "Un Guillem Tell per a Catalunya"

Català de les Illes, del País Valencià, del Principat o del Nord de la frontera, que, arribat el dia, celebres la teva commemoració nacional amb generositat i entusiasme, cal que això es transformi en realitats quotidianes. Cal que tot l'any lluitem pel nostre país.

M'ha arribat una «crida a la consciència del poble català», de J. Lucas i Masjoan, i altres amics patriotes nostres que viuen a Suïssa. Diu així:

«Es hora ja que els catalans sortim de les posicions acomodatícies i ens posem tots plegats a defensar el nostre patrimoni nacional. L'experiència dels darrers mesos ens obliga a malfiar-nos dels demagogs que, jactant-se de tenir la patent de la catalanitat, mantenen posicions estàtiques contemporitzant amb els nostres enemics seculars en detriment de les nostres llibertats nacionals.

Davant l'absència d'un programa polític reivindicatiu de la nostra sobirania nacional: és hora d'acció.

Davant la nostra economia frenada per la incapacitat administrativa de l'Estat espanyol: és hora d'acció.

Davant l'intent d'espoliació de la indústria i l'agricultura catalanes per l'oligarquia espanyola: és hora d'acció.

Davant el desgavell social en què es veuen obligats a viure els treballadors catalans: és hora d'acció.

Davant la situació d'inferioritat de la nostra cultura: és hora d'acció.

Davant el greu problema ecològic que travessa a tots nivells el nostre país: és hora d'acció.

Davant l'aprovació del projecte de Constitució fonamentada en la indivisible unitat de l'Estat espanyol, l'exclusió del dret d'autodeterminació i federació de governs autònoms: és hora d'acció.

És hora d'acció per a defensar les llibertats nacionals dels Països Catalans brutalment arrabassades el 1714 pel primer Borbó, Felip V.

Davant la greu situació invitem tots els catalans nacionals i demòcrates, de partits i de fora de partits, vers l'única mobilització possible: alliberar els Països Catalans.

Cal organitzar la defensa del nostre territori català constituint a escala nacional comissions gestores o assemblees d'alliberament nacional, eficients, amb esperit reivindicatiu de les nostres llibertats per plantar cara, mitjançant la resistència passiva, al greu problema de desintegració que, a tots nivells, amenaça la nostra comunitat nacional».

Amic Lucas, em poso al vostre costat. Existeixen innombrables grups a l'interior i a l'estranger. Existeixen assemblees i consells de barri, de pobles, de comarca i en diferents llocs de l'exterior. Existeix una Assemblea de Catalunya. Existeix un Consell Nacional Català. Cal que tots els patriotes s'enquadrin. Si en un lloc determinat no hi ha encara assemblea, els patriotes hauran de constituir una comissió gestora per a formar-la. Ens cal una assemblea en cada lloc. Ens calen assemblees a les illes Balears i Pitiüses, al País Valencià, a la Catalunya Nord. Ens cal una gran assemblea dels Països Catalans. I existeix un eficaç mètode de lluita no violenta per a assolir les nostres finalitats nacionals.

Ara és hora, catalans! Constitució-muralla. Estatut amb sostre. Generalitat reduïda. Nació a la congeladora. ¿Acceptarem aquest desori?