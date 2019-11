Seguiran a la presó dos detinguts a Girona per les protestes contra les condemnes dels presos polítics

Tot seguit reproduïm un comunicat del Grup Antirepressiu de Girona i Alerta Solidària en motiu de la ratificació de la presó provisional de dos detinguts per les protestes a la sentència del 14 d'octubre del judici als presos polítics:

"L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE GIRONA RATIFICA LA PRESÓ PROVISIONAL DE DOS DELS CINC PRESOS PREVENTIUS ACUSATS DE PARTICIPAR A LES MANIFESTACIONS INDEPENDENTISTES EN PROTESTA A LA SENTÈNCIA



La secció tercera de la Sala Penal de l’Audiència Provincial de Girona ha decidit prescindir dels arguments de les defenses i ratificar la mesura de presó provisional del Jutjat d’Instrucció núm.2 de Girona. Una decisió que condemnem de manera ferma i que considerem absolutament desproporcionada en atenció als fets pels quals investiga als imputats (atemptat a l’autoritat, desordres i danys). Així mateix de la declaració dels agents policials no es va poder desprendre uns indicis prou clars de l’autoria dels seu joves en els fets.



Condemnem també que aquest tribunal hagi tornat a fonamentar la seva decisió amb una suposada falta d’arrelament dels joves investigats. Joves que han estat usuaris del nostre sistema de protecció de menors i que encara avui són usuaris de recursos de l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Ex tutelat i segueixen un pla formatiu que ara es veu truncat amb una presó desproporcionada. Denunciem una vegada més la doble condemna que significa no ser nacional i enfrontar-te a càrrecs penals. Veiem com aquesta situació administrativa els comporta una presó provisional per uns fets encara pendents de demostrar i per uns delictes que en si mateixos no justificarien la mesura provisional més greu que contempla el Codi Penal.

Anunciem que continuarem mobilitzades fins que surtin en llibertat.

Torneu-nos els nostre joves.



#PresosPolíticsLlibertat

Grup Antirepressiu Girona

Alerta Solidària"