La nova Caixa de Solidaritat: més solidària i adaptada als nous reptes antirepressius

L’Ateneu Barcelonès ha acollit aquest dijous la roda de premsa de presentació dels nous criteris d’ajuda de la Caixa de Solidaritat. A partir d’ara, la Caixa farà front a les despeses jurídiques i/o responsabilitats econòmiques que poden tenir persones físiques a conseqüència d’actuacions emmarcades en el procés cap a la independència per participar en accions cíviques, democràtiques i no-violentes. Amplia, d’aquesta manera, el seu àmbit d’acció, i abraça molta més gent i afectats, i dona suport econòmic a totes les persones represaliades per l’Estat espanyol.



La voluntat principal és ampliar el suport econòmic (assessorament jurídic, multes i fiances) de qualsevol persona represaliada, tan treballadors públics, com membres de CDR, el cas de l’Adrià Carrasco, exiliats, etc.



Aquesta nova Caixa ja no serà gestionada per l’Assemblea Nacional Catalana ni Òmnium Cultural, com fins ara. Es considera que, ara que la Caixa ja té prou força i entitat, les dues organitzacions poden desvincular-se’n i treballar en projectes propis, tot i que podran fer-ne aportacions, com qualsevol persona o agrupació del país.



Així, d’ara endavant, serà l’Associació de Foment de la Caixa de Solidaritat qui s’encarregarà de gestionar-la, sota la tutela dels expresidents del parlament Núria de Gispert, que en serà la presidenta, i Ernest Benach, vicepresident, conjuntament amb tres vocals més.



Nova web i nou funcionament

Tothom qui tingui necessitat de la Caixa de Solidaritat, haurà d’adreçar-se al nou web, caixadesolidaritat.cat, enviar un correu electrònic a info@caixadesolidaritat.cat o trucar al 694 46 52 81 per demanar suport i explicar les represàlies o amenaces rebudes a conseqüència d’accions emmarcades en el procés d’independència. També s’acceptarà explicar casos d’altres persones. En aquest cas, serà la pròpia entitat qui s’hi posarà en contacte.



Tothom qui vulgui fer-ne aportacions, caldrà que les faci mitjançant transferència bancària al número de compte ES31 3025 0001 1814 3361 5996.



Caldrà ampliar la Caixa

Tan Benach com de Gispert han agraït als milers de catalans que han anat fent aportacions des del maig del 2017, quan es va crear la Caixa de Solidaritat, i han fet una crida a seguir fent aportacions, perquè vindran temps en què caldrà fer-la servir.



Els dos presidents han informat que en aquest temps s’han recollit al voltant de 9,5 milions d’euros; s’han recuperat 725.000 euros de fiances. Actualment, hi ha al voltant de 4.220.000 euros.



Finalment, de Gispert i Benach han demanat que, en casos de multes, fiances o assessoraments jurídics de caràcter local o comarcal, s’intenti respondre primer a nivell local, ja sigui amb accions populars, i en cas que no sigui suficient, serà llavors la Caixa de Solidaritat, en última instància, qui afrontarà la diferència.