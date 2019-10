POLITICA INSTITUCIONAL

Guanyem Giirona permetrà aprovar les ordenances gràcies a les millores introduïdes en habitatge i contra la crisi ecològica

· El cap de l’oposició, Lluc Salellas, celebra que s’hagin aconseguit reivindicacions “històriques” dels moviments socials i de les forces progressistes de la ciutat

Guanyem Girona permetrà l’aprovació de les ordenances municipals de l’Ajuntament amb el seu vot favorable després d’arribar a un acord en les negociacions amb el govern gironí. El cap de l’oposició, Lluc Salellas, ha reivindicat que les ordenances inclouran demandes “històriques” dels moviments socials i dels grups progressistes de Girona i ha subratllat la millora en dos eixos clau com l’habitatge i l’emergència climàtica.

De la bateria de propostes introduïdes per Guanyem hi destaca l’aplicació d’un recàrrec del 50% de l’IBI als propietaris amb més de 4 o 5 (a concretar properament) pisos buits, la bonificiació del 40% de l’ICIO als habitatges que estiguin a la borsa de mediació municipal més de cinc anys, l’increment de la taxa de residus dels pisos turístics -que passaran de pagar 160 a 387€ per pis- i les bonificiacions als immobles amb plaques fotovoltaiques i a aquelles parades del mercat que no utilitzin plàstics d’un sol ús.

“Fem un pas endavant en un moment delicat per a Girona i per al país”, ha assenyalat Salellas, que ha afegit que gràcies a Guanyem “s’han aconseguit millores notables que ens permetran gestionar més eficientment dos dels grans reptes que té la ciutat: la crisi habitacional i ecològica i avançar cap a una fiscalitat més justa i progressiva”.

Guanyem també ha reivindicat que les propostes que ha introduït permetran “descongestionar” el Barri Vell. A part d’aquelles ja esmentades, l’acord inclou la prohibició als hotels de disposar de pàrquings per als clients en terrenys municipals. Enlloc d’això, a partir d’ara, els establiments que paguin la taxa podran oferir estacionament durant una hora. Les noves ordenances també oferiran una bonificació del 40% de l’ICIO als comerços emblemàtics, recuperaran la bonificació de les piscines municipals a les famílies vulnerables i es suprimirà la bonificació a empreses de destí turístic esportiu en l’ús d’equipaments municipals. L’acord també inclou mesures que s’hauran de concretar durant el 2020 com ara el compromís d’introduir una taxa per als busos turístics.

Tot i aquestes millores, que Guanyem ha qualificat de “notables”, Salellas ha subratllat que encara hi ha “punts on avançar”. El cap de l’oposició ha lamentat que el govern rebutgés algunes propostes que permetrien “una fiscalitat més justa per a la ciutadania gironina” com per exemple eliminar les exempcions fiscals als rodatges de televisió i cinema, a la seguretat els dies de partit a Montilivi i a l’ús de de fanals públics per a penjar-hi banderoles comercials.

Més recaptació de les grans superfícies

Una altra de les propostes que Guanyem celebra haver introduït a les ordenances municipals és l’augment del 15% de l’IBI a les grans superfícies comercials, industrials hoteleres i d’oficines que permetrà augmentar la recaptació “substancialment”. La formació municipalista emmarca aquesta mesura en la línia redistributiva que ha volgut introduir a les noves ordenances.