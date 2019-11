Acte de lliurament del II Premi Llengua Nacional

El premi Llengua Nacional, que arrencà l’any 2018 i té una periodicitat anual, vol reconèixer projectes empresarials d’arreu dels Països Catalans que mostrin un compromís ferm amb el català i que contribueixin a l’extensió de l’ús —i del bon ús— de la llengua. Hi poden participar petites empreses i cooperatives (comerços, mitjans de comunicació locals, editorials, cooperatives de consum, etc.) que destaquin per la seva defensa de la llengua. Les empreses o negocis nominats no poden tenir més de 10 treballadors. L’objectiu d’aquest guardó no és només donar un modest suport econòmic al guanyador, sinó també ajudar a difondre aquestes iniciatives perquè puguin servir d’inspiració i model per a nous projectes.

L'acte de lliurament del II Premi Llengua Nacional serà el proper dijous 14 de novembre a les 19 h a l'Ateneu Barcelonès amb la intervenció de Monica Roca i la dinamització de Gerard Sese.