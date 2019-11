"Un estudi que descobrís fòrça aspèctes desconeguts suls fenomèns, socials e ideologics qu’an creat los estats francés, espanhòl e italian"

Ara s'es publicat lo libre Els cosins del català (Los cosins del catalan), un obratge pensat pel public catalan, per far conéisser las lengas pus pròchas e pasmens desconegudas. L’òbra conten d’informacions sus l’arpitan, lo piemontés, lo friolan e quitament lo benasqués, un parlar a mièg camin entre lo catalan e l’aragonés. Pertocant la lenga nòstra, se parla de tot l’ensems occitan en general e de l’aranés en particular. Avèm prepausat a l’autor del libre qualques questions pels legeires de Jornalet.

Cossí va qu’ajatz escrich aquel libre?



Es lo resultat d’una cèrta trajectòria personala: Ja dins los ans 1960 m’interessèri a l’occitan e me sarrèri del francoprovençal, qu’èra coma se nomenava alavetz l’arpitan. Anavi a la Bibliotèca de Catalonha, a las librariás de la Carrièra d’Aribau de Barcelona etc. Pus tard, a partir dels ans 1990, èri a conéisser lo benasqués e l’arpitan (mai d'a fons), de lengas que se n’avián fach d’estudis recents importants. E es estat sustot, a partir de l’an 2010, qu’ai pogut accedir a de coneissenças sus lo piemontés e lo friolan.

E fin finala vos sètz mes a l’òbra...



Òc. Divèrsas circonstàncias m’encoratgèron a escriure aquel libre: la coneissença de grops de personas que s’interessavan a aquelas lengas tan pròchas del catalan ... L’interès per l’influéncia d’aquelas lengas dins d’autras realitats lingüisticas qu’ai estudiadas, coma l’influéncia sus la lenga maltesa





Quinas utilitats vesètz que pòt aver aquel libre?



Los Cosins del Catalan rapòrta d'aspèctes istorics e sociolingüistics d'aquelas cinc lengas e tanben balha d'informacions per ne poder conéisser lor foncionament intèrne. Permet pas de las parlar mas si de ne legir de tèxtes e començar de los comprene. Permet d'avançar sus la draia de l'intercompreneson, una tòca que fins ara s'èra centrada sus l'escambi occitan-catalan quand s'èra fixat l'objectiu que dins las respectivas comunitats lingüisticas se tenguèsse una coneissença passiva de l'autra lenga amb la tòca d'espandir lo nombre de legeires potencials. Aquel objectiu se poiriá estendre sus tot l'espaci d'aqueles cosins.