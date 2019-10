Revolta independentista i repressió: Marxes, Vaga General, resistència del 18 d'octubre

Un recull (vídeos i imatges) en piulades sobre les mobilitzacions, protestes i repressió del 18 d'octubre: Marxes per la Llibertat arribades d'arreu del país fins al centre de Barcelona, Vaga General convocada per la Intersindical-CSC i la IAC i l'acte i manifestacio al passeig de Gràcia que han exigit la llibertat dels presoners polítics i el dret a la independència.

També imatges d'una repressió desfermada per part de la policia espanyola i els antiavalots del Mossos d'Esquadra, amb l'epicentre a la Via Laietada de Barcelona. Atacs i agressions indiscriminades per part d'aquests cossos policials contra manifestants, veïns i periodistes.

En aquest sentit, l'organització Poble Lliure ha expressat en una piulada que "El moviment popular sempre ha passat per sobre dels dirigents porucs amb la independència. La gent es mobilitza en massa i els polítics no estan a l'alçada. És l'hora d'un pas endavant de la CUP: canalitzem la mobilització en l'estratègia de Ruptura Democràtica!" També han emplaçat amb una piulada a "totes les entitats a sumar-se a les demandes de la revolta democràtica catalana"

Ahir, a l'acte de la Intersidical-CSC i la IAC Elisena Paluzie (ANC) va manifestar que "Estem dempeus i no agenollats. La gent hi som per defensar la independència des de la lluita noviolenta. Demanem unitat pel projecte col·lectiu, ens importa ben poc quants diputats trauran cadascuna de les forces independentistes el 10N."

Després de la gran manifestació i acte dels sindicats que havien convocat la Vaga General milers de persones van viure com la repressió envaïa els carrers del centre de Barcelona, on multitud de persones, especialment joves, van oferir resistència a la repressió policial. S'hi van viure agressions i carregues temeràries de la policia espanyola: tàctiques de terror intentant atropellar manifestants, apallissaments de manifestants i vianants, detencions de periodistes i tota mena d'abusos i maltractaments a peu de carrer per part de les forces d'ocupació. Aquests actes repressius s'ha reproduït aquest dies a ciutats com Girona, Lleida, Tarragona, Reus i Sabadell. A la ciutat de València també es van viure càrregues contra manifestants que mostraven el suport amb les mobilitzacions al Principat.

Els tractors entrant per la Diagonal! Són la nostra Brigrada Motoritzada! #MarxesXLaLlibertat pic.twitter.com/gn544s5chr — JaSabeuQuiSóc🎗#DUIiRepúblicaJA (@M_BrokenLeg) October 18, 2019

🚩 Un seguiment del 42% de la #18OVagaGeneral en l'ensenyament públic, segons les dades d'@educaciocat, és una xifra altíssima. Enhorabona docents, lluitar també és educar! 👌😍 pic.twitter.com/Jhq1YSidoP — Educació Intersindical-CSC (@I_CSC_Educacio) October 19, 2019

La #VagaGeneral18O posa damunt la taula el debat, pendent però inajornable, de la construcció /reforç del sindicalisme de classe de construcció nacional. pic.twitter.com/HWKOr00BmZ — Pau Juvillà (@pjuvilla) October 18, 2019

👉 El moviment popular sempre ha passat per sobre dels dirigents porucs amb la independència. La gent es mobilitza en massa i els polítics no estan a l'alçada. És l'hora d'un pas endavant de la @cupnacional: canalitzem la mobilització en l'estratègia de Ruptura Democràtica! pic.twitter.com/Ny2z0Yyl99 — Poble Lliure 🎗 (@Poble_Lliure) October 19, 2019

⬛️⬜️ @epaluzie 👉 Estem dempeus i no agenollats. La gent hi som per defensar la independència des de la lluita noviolenta. Demanem unitat pel projecte col·lectiu, ens importa ben poc quants diputats trauran cadascuna de les forces independentistes el 10N.#ObjectiuIndependència pic.twitter.com/mQhzHrM7Nc — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) October 18, 2019

Des del País Valencià, incorporant-nos solidàriament a les marxes per la llibertat del poble de Catalunya. #MarxesPerLaLlibertat Quin goig poder viure en directe la revolució democràtica i independentista i la #VagaGeneral pic.twitter.com/nrFI2TQ1oS — Antoni Infante (@InfanteAntoni) October 18, 2019

Carregues temeràries de la policia espanyola: tàctiques de terror intentant atropellar manifestants:pic.twitter.com/wexGZoRacx — Llibertat.cat (@Llibertatcat) October 18, 2019

Democràcia?



Aquest és el moment de la detenció del fotoperiodista d'El País Albert Garcia a Plaça Urquinaona.pic.twitter.com/N1vtI1JyAQ — Llibertat.cat (@Llibertatcat) October 18, 2019

Una 'manada' de maltractadors.



Linxament i pallissa a un vianant a Gironapic.twitter.com/XWvwVCSfHk — Llibertat.cat (@Llibertatcat) October 18, 2019

Volia apagar el foc...



Apallissat per les forces d'ocupació quan intentava apagar el foc.pic.twitter.com/rmo1S8pWZZ — Llibertat.cat (@Llibertatcat) October 18, 2019

Atacs feixistes ataquen domicilis d'independentistes a Girona.



Bandes espanyolistes desinhibides per la impunitathttps://t.co/fJbYWD8UJG — Llibertat.cat (@Llibertatcat) October 18, 2019

Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya denuncia que la policia espanyola ha utilitzat pilotes de goma -prohibides a Catalunya- amb inscripcions carregades d'odi.#ÉsOdihttps://t.co/rz7deHlBVR — Llibertat.cat (@Llibertatcat) October 19, 2019

Més periodistes ferits per part de la policia espanyola.



Trets disparats a la carahttps://t.co/p7xnJ9SCLA — Llibertat.cat (@Llibertatcat) October 19, 2019

Repressió també a #València, durant una protesta de suport al procés independentista català.pic.twitter.com/bxRE441knw — Llibertat.cat (@Llibertatcat) October 19, 2019

Escridassada al borbó Felipe VI durant l'entrega dels 'Premis Princesa de Asturias'



El règim dinàstic fa aigües...pic.twitter.com/77ijbcA662 — Llibertat.cat (@Llibertatcat) October 19, 2019

Atropellament de manifestants amb els vehicles policials:



Un embogiment de violència sense regnes?pic.twitter.com/6uGrMDKznG — Llibertat.cat (@Llibertatcat) October 19, 2019