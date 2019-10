setència

Més càrregues policials a Barcelona i més veus demanen la dimissió de Buch

Més de 10.000 persones seguint la convocatòria dels CDR s'han concentrat a la Via Laietana sota el lema "us tornarem les vostres pilotes". Ales 20h, es donava el senyal per llençar pilotes a la policia. Fins a les 21 h la manifestació ha transcorregut sense incidents, només amb alguns moments de tensió a la cruïlla de Via Laietana amb el carrer Magdalenes. Al cap de poca estona i sense avisar que anaven a carregar, els Mossos han carregat d'una manera arbitrària. La policia autonòmica ha llançat pilotes de foam i ha empès els manifestants fins a la plaça Urquinaona i, després, fins a la plaça Catalunya.

A partir d'aquest moment, els adarulls s'han repetit en diversos indrets del centre la ciutat fins arribar al Jardinets de Gràcia, on els Mossos ham avortat un intent de tallar-la en els dos sentits de la marxa.

Un mosso d'esquadra ha resultat ferit greu després de caure d'un furgó policial en marxa que circulava a gran velocitat amb la porta oberta. L'agent ha sigut traslladat a l'hospital, segons informa el Servei d'Emergències Mèdiques, que ha atès trenta persones ferides lleus. Sanitaris per la República, rebuts entre aplaudiments pels manifestants, asseguren que han fet quaranta atencions i tres evacuacions. Entre els ferits hi ha dos periodistes. Per la seva banda, la Policia Nacional ha confirmat tres detencions.