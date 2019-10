Llibertat d'Expressió

L'Ajuntament de Palma prohibeix la paradeta de l'ASM per indicació de la Policia Nacional Espanyola

Segons una notificació que ha rebut avui l'Assemblea Sobiranista de Mallorca de l'Ajuntament de Palma on demà pretenia instal·lar una padeta informativa al carrer Sant Miquel. Paradeta que concedeix anualment per a tots els dissabtes des de l'1 d'octubre de 2016.

El motiu que al·lega Cort és la petició que els ha arribat de la Policia Nacional espanyola per "la coincidència amb una manifestació que ha de transcórrer pel carrer Sant Miquel". Segons ha pogut esbrinar per la premsa, la manifestació en qüestió seria la convocada per un grup espanyolista i que compta amb l'adhesió de sindicats de policia i de guàrdia civil, com el Sindicat Unificat de Policia, el Sindicat Professional de Policia, la Confederació Espanyola de Policia, la Unió Federal de Policia, l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, la Unió de Guàrdies Civils i l'Associació Espanyola de Guàrdies Civils.

L'ASM ha demanat com és que a la manifestació no poden disposar d'un servei d'ordre que garanteixi la nostra integritat física, si hi haurà tants de servidors de l'ordre públic, a no ser que prevegin que seran incapaços de controlar els manifestants, entre els quals també hi ha altres grups adherits a la convocatòria com la Hermandad Nacional Monárquica de España, Valores en Baleares, Rutas de España, Jóvenes en Defensa de España, Plataforma Salvem el Camp Redó, la Federació de Veïns de la Ciutat de Palma, Mos Movem, Vox Balears i UPyD.

En qualsevol cas, l'ASM ha fet pública la seva protesta per aquest atac flagrant a la llibertat d'expressió, que se suma a l'agressió que va patir la nostra taula informativa el 7 d'octubre de 2017.