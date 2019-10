Demà comencen les Fires Populars de Girona

Demà comencen les Fires Populars, una proposta arrelada que fa 20 anys.

Amb el tradicional pregó al carrer Ferreries Velles, davant de l'Ateneu 24 de Juny, es donarà demà sortida a les Fires Populars que enguany prendran una dimensió especial ja que, per una banda, arriben a la seva vintena edició i, per l'altra, es converteixen en el principal pol d'atracció dels vespres de ciutat després del tancament de l'espai de la Copa, una decisió que els organitzadors han criticat per criminalitzadora vers milers de gironines i gironines.

Els 20 anys de les Fires Populars tindran una programació molt destacada amb quatre concerts, el divendres 25 i el dissabte 26 d'octubre a partir de les 21h davant de l'Ateneu 24 de Juny, el divendres 1 de novembre a la Plaça Sant Pere i el dissabte 2 de novembre a la Plaça dels Jurats. D'aquesta manera, el primer cap de setmana serà dinamitzat per l'Ateneu 24 de Juny davant del seu local i el segon tindrà la 8a edició del Sant Pere Rock, amb el retorn especial dels Tipu Així i la presència dels bascos Gatibu i els catalans TCN, organitzat pel Casal Independentista El Forn i el Soundystem de Rise Up a la Plaça dels Jurats. Finalment, la programació es completarà amb el tradicional BiciCrucis el dilluns 28 a les 19h (a la Copa) i l'espectacle infantil la tarda de Sant Narcís davant de l'Ateneu 24 de juny.

Les Fires Populars, que sempre han defensat la vinculació de la festivitat amb el moment polític i social, seran també una oportunitat per recaptar fons per les caixes solidàries i antirepressives i un espai de reivindicació per la llibertat dels presos i les preses polítiques i la República catalana social, justa i culturalment activa.