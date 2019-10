Comunicat d'associacions veïnals i socioculturals gironines al voltant de l'actuació policial de la darrera setmana

Fotografia que circula per les xarxes socials de material disparat per la policia a la zona de la Devesa de Girona (Imatge: whatsapp)

Tot seguit reproduïm el Comunicat d'associacions veïnals i socioculturals gironines al voltant de l'actuació policial als nostres carrers la darrera setmana:

"A causa de l’actuació policial que estem patint aquesta darrera setmana, totalment provocadora, desproporcionada i indiscriminada, en els nostres barris de la ciutat de Girona, des de diferents associacions de veïns i veïnes, així com també des de les entitats i col·lectius diversos, volem exposar:

Primer de tot, exigim poder fer ús dels nostres carrers amb seguretat sense tenir por a que ens detinguin arbitràriament, mentre passegem, tornem a casa, ens manifestem i/o ens expressem lliurement, perquè és un dret.

Segon, afirmem que la seguretat la tenim i la sentim, quan el veïnat és al carrer, on tothom es coneix i se sent acompanyat. No perquè hi hagi més policia ens sentim més protegides. Volem recuperar els carrers dels nostres barris, és l’espai de trobada més valuós que tenim i no permetrem que ens el prenguin.

I per acabar, cal que veïns i veïnes recuperem l’ús habitual dels nostres carrers, sense por. Exigim als nostres representants polítics de la ciutat, que actuïn contra qui no ho permet.

#BarrisRotundamentPacífics

AVV Vall de Sant Daniel

AVV Montjuïc

AVV Sant Narcís

AVV Pedret

AVV Pla de Palau-Sant Pau

AVV Devesa-Güell

AFA Escola Eiximenis

AMPA Escola Annexa-Joan Puigbert

La Fal·lera Gironina

Casal Independentista El Forn

Associació Cultural Orella Activa

Associació Cultural Burg de Sant Pere de Galligants

Més Barri Menys Pisos Turístics

Sindicat de Llogateres de Girona

PAH Gironès

Fundació Ser.Gi

Plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora

Ateneu 24 de juny

Mesa d’Entitats per la Participació

Girona Acull