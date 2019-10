Drets i llibertats

"No toqueu el nostre jovent!": manifestació en defensa dels joves represaliats a les protestes

Pels drets i les llibertats, prou repressió: NO TOQUEU EL NOSTRE JOVENT!

Un conjunt de sindicats i entitats han convocat dijous una manifestació en defensa dels "joves i estudiants que han exercit el seu dret de ciutadania a la participació política a través de la mobilització popular."

Les darreres detencions, empresonaments o pallisses al carrer per part dels cossos policials durant les protestes han originat un important moviment de rebuig a la repressió dels joves, més actius a les mobilitzacions. La iniciativa de respondre a l'onada repressiva de l'Estat espanyol, amb alt nombre de detinguts, encausats i empresonats, ha cristal·litzat en un manifest "Pels drets i les llibertats, prou repressió: No toqueu el nostre jovent!" i la convocatòria d'una manifestació a Barcelona a les 18.30h a plaça Universitat.

Han impulsat el manifest i la manifestació les entitats i sindicats USTEC·STES(IAC), INTERSINDICAL-CSC, algunes seccions de CGT (de la UPF, Plataforma d'Associats PDI-UB, Ensenyament Barcelona i Lleida), CAU, Sindicat d'Estudiants, SEPC, Docents per la República, Col·lectiu MAR (Mares i Àvies per la República Catalana), Universitats pels Drets Civils i l'ANC (Sectorial d'Educació, Universitats i Recerca per la Independència).

El manifest emplaça "el conjunt de les comunitats educativa i universitària a manifestar-se en contra de la repressió envers el nostre jovent i en defensa de la llibertat d'expressió i els drets de ciutadania." I descriu com "L'enfollida resposta dels aparells policials estatals i autonòmics i de la judicatura ha estat una repressió digna d'un estat autoritari", en què el més joves han patit "pallisses, humiliacions, amenaces de mort, criminalització mediàtica, detencions arbitràries i presons provisionals injustificades."

Els signants recorden que el deure d'educadors, famílies i docents és el de fomentar "sempre el diàleg, l'esperit crític, el respecte a la diversitat, la participació de la ciutadania en els afers públics, i la resolució democràtica de conflictes, valors que han estat trepitjats per botes, porres, masmorres, projectils, togues i punyetes."

La força del lema d'aquesta convocatòria ha anat prenent força a patir de comentaris de mares, pares i familiars de joves represaliats, especiament el empresonats, durant aquests dies. Especialment per part del Col·lectiu MAR (Mares i Àvies per la República), que en poques hores ha organitzat la solidaritat amb els joves empresonats.

Quina vergonya, parlar així del jovent del que resisteix i lluita per la llibertat.



NO TOQUEU ELS NOSTRES JOVES!



Formeu part del règim, i us farem caure amb ell 🔥 https://t.co/uATGMZFDn8 — Xavi Anguera ✊ (@XaviAnguera) October 19, 2019

Mares Per La República. Ens estem organitzant. Als nostres fills i filles no se'ls toca. — Col·lectiu MAR (Mares i Àvies per la República) (@noenselstoqueu) October 19, 2019