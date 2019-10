Pels drets i les llibertats, prou repressió: NO TOQUEU EL NOSTRE JOVENT!

En els darrers dies, centenars de milers de persones han sortit als carrers en defensa dels drets i les llibertats del nostre poble. Moltes d'elles són joves i estudiants que han exercit el seu dret de ciutadania a la participació política a través de la mobilització popular.

L'enfollida resposta dels aparells policials estatals i autonòmics i de la judicatura ha estat una repressió digna d'un estat autoritari: pallisses, humiliacions, amenaces de mort, criminalització mediàtica, detencions arbitràries i presons provisionals injustificades que tenen per objectiu terroritzar, coartar la llibertat d'expressió, el dret a la protesta i l'exercici dels drets fonamental.

Com a persones educadores, el nostre deure és fomentar sempre el diàleg, l'esperit crític, el respecte a la diversitat, la participació de la ciutadania en els afers públics, i la resolució democràtica de conflictes, valors que han estat trepitjats per botes, porres, masmorres, projectils, togues i punyetes.

Per aquest motiu, convoquem el conjunt de les comunitats educativa i universitària a manifestar-se en contra de la repressió envers el nostre jovent i en defensa de la llibertat d'expressió i els drets de ciutadania el proper Dijous, 24 d'octubre, a les

18:30h a la Plaça Universitat de Barcelona.

Cridem també a concentrar-nos el mateix dijous a les portes dels centres uniersitaris durant el matí, i a les portes dels centres educatius en acabar l'horari lectiu del migdia per llegir aquest full de protesta i de convocatòria.

USTEC·STES(IAC), INTERSINDICAL-CSC, CGT (UPF, Plataforma d'Associats PDI-UB, Ensenyament Barcelona i Lleida), CAU, Sindicat d'Estudiants, SEPC, Docents per la República, Col·lectiu MAR (Mares i Àvies per la República Catalana), Universitats pels Drets Civils, ANC (Sectorial d'Educació, Universitats i Recerca per la Independència)