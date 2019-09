10-N

Poble Lliure insta la CUP a presentar-se a les eleccions del 10-N

Poble Lliure ha emès un comunicat on emplaça "de nou a la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) ha assumir la seva responsabilitat com a organització amb voluntat de representar l'independentisme rupturista i d'esquerres, a prendre la iniciativa en aquest sentit, i articular aquest resposta de denúncia en l'àmbit de la lluita institucional".

En el comunicat, Poble Lliure apunta que "no es pot abandonar cap front de lluita, i que, per tant, és necessari articular una candidatura que cobreixi l'espai polític que abans i després de 1'1 d'octubre de 2017 s'ha mantingut ferm en la reivindicació de la República Catalana i en la necessitat de desplegar una estratègia de ruptura democràtica respecte un estat cada vegada més host i l i autoritari".

PL constata que "l'agudització de la crisi democràtica del règim monàrquic espanyol hereu del franquisme. Incapaç de trobar una sortida a les demandes populars, l'estat es reclou cada vegada més en le seves essències autoritàries i repressives. Aquest tancament fa, alhora, inviable la configuració d'un govern sòlid, estable i amb capacitat de respondre a les demandes socials".

També indica que "assistim amb preocupació al que sembla una deriva neo-autonomista de certs sectors de l'independentisme, més preocupats en acomodar-se a la situació generada pel 155 i disputar-se les engrunes restants de poder autonòmic, que no pas de consensuar una estratègia republicana de ruptura. Deriva que ha dut, fins i tot, a blanquejar pilars fonamentals del règim com són el PSOE i l'oligaquia botiflera de l'IBEX35".

Considera, que "com ja vam dir en les darreres eleccions estatals, que l'única actitud possible cara a l'estat opressor i els seus pilars econòmics és el seu desgast i el seu bloqueig fins forçar-lo a seure en una taula de negociació amb dos punts fonamentals: l'exercici del dret a l'Autodeterminació i la implementació del seu resultat per una banda, i l'aminista, la fi de la repressió i la retirada de le forces d'ocupació per una altra".

Aquest dissabte, el consell polític de la CUP decidirà presentar-s’hi o promoure un boicot actiu. A les darreres eleccions estatals, la CUP va decidir no presentar-se. Tot i així, la Poble Lliure va impulsar el Front Patriòtic i es va presentar sota aquesta marca. La coalició va estar a punt de treure representació a les Corts Espanyoles.

Endavant aposta pel boicot i La Forja demana també demana la CUP que es presenti

Fa uns dies Endavant (OSAN) va fer públic un comunicat on manifestava que era partidari de fer boicot a les eleccions espanyoles. Per la seva banda, l'organització juvenil La Forja demanava la CUP que prengués aquest cop la iniciativa per presentar-s'hi.