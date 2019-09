Proposa organitzar el boicot a les eleccions espanyoles del 10N

La repetició d’eleccions a l’estat espanyol és un símptoma de les profundes contradiccions que arrossega l’estat -aguditzades al màxim per la qüestió de l’autodeterminació catalana- i que en conformen el seu caràcter irreformable. I també és símptoma de la negativa del règim a arribar a cap acord o cedir el més mínim poder executiu a qualsevol opció que no estigui al 100% enquadrada en els seus postulats polítics.

Aquesta repetició d’eleccions invalida la tesi de diversos partits sobiranistes dels Països Catalans que a partir del front conformat en la moció de censura es podria portar el PSOE a una taula de negociació i a l’acord de reformes. Els límits marcats pel PSOE són molt clars: com a molt, es podrà repetir l’esquema jugat per CiU als 90 i en un nou context acotat d’austeritat i recentralització.

El congrés de diputats espanyol és la negació absoluta de la sobirania dels Països Catalans. Els 88 diputats escollits en circumscripcions dels Països Catalans no podrien conformar cap minoria de bloqueig. El congrés espanyol podria aprovar una reforma involutiva de la Constitució malgrat s’hi oposessin tots els diputats de la nostra nació.

En aquest context, continuar parlant de federalització de l’estat, de poder valencià a Madrid, de taula de negociació Catalunya-Espanya o de reconeixement dels drets nacionals insulars en base als vots obtinguts en unes eleccions generals és enganyar l’electorat per assegurar-se cadires i assessors i participar en un repartiment d’engrunes amb totes les cartes marcades i tots els altres jugadors en contra.

El camí per a la conquesta de la sobirania política i econòmica dels Països Catalans, és a dir, l’exercici del dret d’autodeterminació, passa, entre altres, per laminar i deslegitimar el poder central de l’estat als nostres territoris. Entenem que l’Esquerra Independentista hem de centrar la nostra tasca en la construcció de la Unitat Popular al conjunt de la nació i generar una alternativa viable per a les classes populars i la classe treballadora, per garantir els mínims per a una vida digna.

És per això que des d’Endavant OSAN emplacem el conjunt de forces independentistes i sobiranistes dels Països Catalans a articular un boicot electoral a les eleccions del 10 de novembre que tingui com a objectiu restar el màxim de legitimació popular al nou congrés espanyol de cara a començar a plantejar obertament i sistemàtica l’exercici del dret d’autodeterminació dels Països Catalans. La forma com es concreti el boicot dependrà de les forces que aconseguim sumar a aquesta proposta.

Països Catalans, 21 de setembre de 2019